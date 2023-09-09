توقع بربط أول 50 ميغاواط كهرباء مع العراق مطلع تشرين الأول

رجح مصدر عراقي مسؤول أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر المقبل ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع البلدان حجره الأساس قبل عام.



وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الأردن سيزود العراق مبدئيا بثلث القدرة الكهربائية المتفق عليها في المرحلة الأولى. وقال " قدرة التزويد ستبلغ 50 ميغا واط إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق".



وكان من المفترض أن يبدأ التزويد الأردني للعراق نهاية آب (أغسطس) الماضي إذ أنجز العراق جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، بحسب مصارد أردنية عراقية أكدت الأمر في وقت سابق.



غير أن المصدر نفسه قال "الأحداث الامنية التي شهدتها مناطق عراقية أخيرا أبطأت مشروع الربط الكهربائي مع الأردن نتيجة اعتدءات على الأبراج في بعض هذه المناطق". وأكد أن الجهات المختصة في العراق بصدد اعداد خطة أمنية لحماية أبراج وخطوط مشروع الربط الكهربائي تتضمن تغشيل طيارات مسيرة لحماية هذا المشروع .



وبين المصدر أن ارتفاع درجات الحرارة ايضا كان له أثره على التزويد وبالتالي رأى المختصون أن الانتظار أفضل.



ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول(أكتوبر) 2022، وهو يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.



شركة الكهرباء الوطنية بينت من جهتها في تصريح سابق أنها قاربت على الانتهاء من انجاز نقطة الوصل لمشروع الربط الكهربائي مع العراق.



ويزود الأردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، إذ بلغ حجم الصادرات للمركز في 7 أشهر 3.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3.8 جيجا واط بانخفاض نسبته 2.6 %.

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