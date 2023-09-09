تراجع الطلب على المطاعم السياحية بعد عودة المدارس

تراجع الإقبال على المطاعم السياحية خلال الأيام الماضية مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، بحسب ما أكدته مديرة جمعية المطاعم السياحية الأردنية إليانا جعنيني.



وأوضحت جعنيني، أن تراجع نشاط المطاعم السياحية سببه عودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية بعد انتهاء الإجازة الصيفية.



ولفتت جعنيني الى أن الإقبال على المطاعم السياحية محدود ومتفاوت من منطقة الى أخرى بحسب المجموعات السياحية في المناطق التي تقصد المملكة من مختلف دول العالم.



وأكدت أن عودة دوام المدارس و الجامعات تدفع الأهالي لتوفير وتأمين احتياجات طلابهم من مستلزمات الدراسة من ملابس وقرطاسية، إضافة الى الرسوم وغيرها من المصاريف المرتبطة بعودة الفصل الدراسي، الأمر الذي انعكس سلبا على المنشآت العاملة في القطاع.



وشددت جعنيني على ضرورة تكثيف حملات الترويج وتقديم برامج سياحية مشجعة لتنشيط الحركة التجارية داخل المطاعم السياحية وجذب أكبر عدد ممكن من السياح الى المملكة.



وجددت جعنيني المطالبة بضرورة إعادة النظر بالكلف التشغيلية التي تتحملها المطاعم السياحية، خاصة فيما يتعلق بأثمان الكهرباء والرسوم، إضافة الى الضرائب وضبط العمالة المنزلية غير المرخصة.



وطالبت جعنيني، في ظل ارتفاع أعداد زوار المملكة، بتوفير العمالة المدربة والمؤهلة لغايات تقديم أفضل الخدمات السياحية للزوار بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم في هذا القطاع.



وأكدت جعنيني أن قطاع المطاعم السياحية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من ناحية الجودة وخدمات الضيافة، لذا على الجهات المعنية تقديم الدعم لهذا القطاع بهدف التوسع وزيادة حجم الاستثمار فيه لتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وأشارت جعنيني الى أن المملكة تضم نحو 1900 مطعم سياحي توظف أكثر من 22 ألف عامل.



ولفتت الى أن الجمعية على تواصل مستمر مع أصحاب المنشآت العاملة في القطاع، وتسعى دائما الى حل المعيقات والتحديات التي تواجههم من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرسمية.



ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حققت مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت أكثر من 3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % على الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع قبل ما يعرف بجائحة كورونا.



وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا، فإن الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حقق ارتفاعا بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بتسجيله ما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، وبزيادة نسبتها 32 % على الفترة نفسها من العام 2019.

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