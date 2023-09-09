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السيسي: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب

9/9/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة له أمام قمة العشرين إن مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب.

وأضاف السيسي في القمة التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في الهند، أن مصر "أعلنت مؤخرا، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف".

وتابع أن "احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الأفريقية، يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي، تتأسس على محورية النظام متعدد الأطراف، واتساق جهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة في الاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة".

وأصبح الاتحاد الأفريقي رسميا اليوم عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن موسكو تدعم ربط الاتحاد الأفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين.

وأعرب السيسي في كلمته اليوم "عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة العشرين".

وطالب السيسي بـ"صياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف" لمواجهة تحديات "غير مسبوقة" تواجه العالم اليوم.

‎ودعا إلى "وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها".

‎في سياق متصل، قال السيسي إنه في إطار لجنة "النيباد" الأفريقية، "وضعنا أهدافا محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة.

يذكر أن السيسي تولى رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد".

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيودلهي ليمثل روسيا في القمة.

ويغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ. (RT)



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