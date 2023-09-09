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بيسكوف: شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب معروفة جيدا

9/9/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن من حق روسيا أن تنتظر في البداية استيفاء شروط مبادرة البحر الأسود المتعلقة بالجانب الروسي لتعود بعد ذلك فقط لاستئناف العمل بها.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "بما أننا سمعنا الكثير من الوعود في السابق، فنعتقد أنه يحق لنا انتظار تنفيذ هذه الوعود أولا، ثم استئناف العمل في هذه الصفقة".

وأشار ممثل الكرملين إلى أن شروط الجانب الروسي لصفقة الحبوب، "معروفة جيدا".

وأكد بيسكوف: "إنها لا تحتاج إلى أي تحريفات أو تفسيرات، فهي محددة تماما، ومن الممكن تماما تحقيقها".

في 18 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل في صفقة الحبوب، وأبلغ الجانب الروسي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الأفريقي، إلى أن روسيا قبلت المشاركة في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة التي فرضتها الدول الغربية أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

يذكر أنه بسبب العقوبات، لا تؤمن الشركات البريطانية على السفن المحملة بالمنتجات الروسية. وبسبب استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"، أصبح من غير الممكن إجراء التحويلات المالية. وكل ذلك استبعد عمليا إمكانية تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. (RT)



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