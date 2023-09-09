Saturday, 09 September 2023 10:01 GMT

موديز تتوقع تراجع إصدار الصكوك عالميا 15 %

9/9/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توقعت وكالة موديز أن يتراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة 15 % إلى مستوى يتراوح بين 150 مليارا و 160 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع 178 مليار دولار في العام الماضي.
وعزت الوكالة تراجع إصدارات الصكوك هذا العام إلى تراجع نشاط المصدرين السياديين الأساسيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.
وذكرت أن النصف الأول من العام الحالي، شهد تراجع إصدار الصكوك بنسبة 28 % ليبلغ 66 مليار دولار، ما يعكس انخفاض الإصدارات في السعودية وإندونيسيا وتركيا .
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قالت إن إصدارات الصكوك عالميا انخفضت بنسبة 17.5 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.
يشار الى ان إصدارات الصكوك العالمية كانت قد سجلت 100.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وأضافت الوكالة في تقرير، أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، بفضل السعودية وعدد قليل من المصدرين الجدد.
فيما انخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنوياً بنحو 25 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا.
ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغ 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في العام الماضي.
وتابعت الوكالة: "أحجام الإصدارات ما تزال أقل مما كانت عليه في 2021"، مشيرة الى أن الارتفاع الأخير في إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية "يعد سمة بعض أسواق التمويل الإسلامي الأساسية".
وأشارت إلى أن انخفاض سيولة النظام المصرفي وأسعار النفط في السعودية أدى إلى انخفاض الصكوك المقومة بالعملة المحلية، مقابل نظيرتها بالعملة الأجنبية.
وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.
وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك، (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان).
وعودة الى وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فقد أصدرت تقريرا آخر قالت فيه إن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية، كما تنطوي هذه الخطوة المهمة على 5 مزايا إيجابية، تتمثل في تعزيز الاقتصاد، زيادة معدلات التجارة، دعم التعاون متعدد الأطراف، تنويع العلاقات الاقتصادية وتعزيز القدرة على التأثير.
وانضمت الإمارات رسمياً إلى مجموعة "بريكس" أخيراً، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، وهي: البرازيل، وروسيا الاتحادية، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 آب (أغسطس) الماضي في جوهانسبرغ.
وذكرت الوكالة أن الإمارات تمثل إضافة قوية ومهمة لمجموعة "بريكس"، من خلال تقديم قيمة متعددة الأوجه، لا سيما في مجال التمويل والاقتصاد، فإضافة إلى تمتعها بموارد اقتصادية قوية، تتبنى الإمارات نهجاً رائداً في التنمية المستدامة والاستثمار الذكي، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً قيماً لمجموعة "بريكس". وأكدت الوكالة أن دبي تعد بالفعل مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة، وبفضل تطورها المستمر وبنيتها التحتية المتطورة، يمكن أن تكون الوجهة الأولى للأعمال والاستثمار من وإلى دول مجموعة "بريكس".
وقال إبراهيم الكليوي مدير أول -رئيس قسم المخاطر والخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ((Moody's Analytics))، في تصريحات لـ "البيان"، إن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية.-(وكالات)



MENAFN09092023000072011014ID1107037909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث