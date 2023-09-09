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دراسة جدوى لتشغيل خط سككي لنقل الركاب بين الزرقاء ومطار الملكة علياء

9/9/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






تعد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص الأردني دراسة جدوى لمشروع نقل ركاب عبر الخط من الزرقاء مرورا بعمان وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي، وفق ما صرح به لـ"الغد" المستشار الإعلامي في المؤسسة علي عضيبات.
وبين عضيبات ان هذه السكة تأتي في سياق الإستراتيجية الوطنية لتنويع وسائل النقل العام.
وكشف عضيبات عن ان القطار السياحي الذي ينطلق من منطقة المحطة وصولا الى منطقة الجيزة جنوب عمان سيصل إلى منطقة القطرانة في محافظة الكرك مشيرا الى انتهاء العمل في صيانة السكة وإعادة تأهيليها حيث يجري العمل حاليا على إعادة محطة القطرانة السياحية وتجهيزها.
كما كشف عضيبات عن مسار سياحي جديد بين الزرقاء والمفرق تم إنجازه ويجري الآن دراسة جدوى تشغيله.
كما يجري العمل على إعداد دراسة جدوى افتتاح متحف خاص بالتعاون مع مؤسسة تركية.
وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني افتتحت، قبل أسبوعين، موسم الرحلات السياحية للعام الحالي، عبر سكة حديد الحجاز، ولمسافة 42 كيلومتراً، من منطقة المحطة في عمان مروراً بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة.
وتبلغ تكلفة التذكرة للأطفال 3 دنانير، وللكبار 5 دنانير، وتتراوح مدة الرحلة ما بين 1-1:30 ساعة.
وتستهدف العائلات والسياح، يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، ويمكن حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط.
ويضم خط القطار في سكة حديد الحجاز، 13 قاطرة، منها 8 بخارية تعد نادرة على مستوى العالم، كونها ترجع للقرن التاسع عشر.
وتكمن أهمية الخط في قيمته التاريخية حيث يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة مروراً بالأردن، والتحول الذي مثله في اختزال الوقت على الحجاج قديماً، من ثلاثة أشهر إلى نحو 55 ساعة تقريباً، بالإضافة إلى ارتباطه بتأسيس إمارة شرق الأردن، حيث استقل الملك المؤسس عبدالله الأول القطار من معان إلى عمان.
ووصل عدد ركاب قطار سكة حديد الحجاز خلال أسبوعين تقريبا 1500 راكب موزعين على 6 رحلات، وفق تصريحات صحفية لعضيبات.
ولفت لإمكانية حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسة لاستقبال الرحلات المدرسية والجامعية من أيام الأحد إلى الخميس.



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