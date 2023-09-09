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العربي يدعم نشاطا تعليميا للأطفال حول ندرة المياه

9/9/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار دعمه المستمر لنشاطات الأطفال الهادفة والتوعوية، قام البنك العربي مؤخراً بدعم نشاط تعليمي عن ندرة المياه وأهميتها لعملائه من برنامج "عربي جونيور" بالتعاون مع مؤسسة "أورندا ترايب". وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة وعي الأطفال حول هذه القضية المحلية والعالمية المهمة وتعزيز إدراكهم لدورهم في مجتمعهم والعالم.
وتضمنت الفعالية أنشطة تعليمية متنوعة من خلال الرسم وسرد القصص والوسائل التعليمية وغيرها من النشاطات التفاعلية للتركيز على قضية شح المياه في الأردن، وغرس حس المسؤولية عند الأطفال تجاه دورهم في ترشيد استهلاك المياه والإسهام في صنع مستقبل آمن مائيا للأردن.
ويأتي دعم البنك العربي لهذه الفعالية في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، بما في ذلك المبادرات والنشاطات التي تعنى بالأطفال انسجاما مع اهتمامه بهذه الفئة العمرية من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.



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