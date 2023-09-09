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مؤتة تكرم الإسكان لدعمه جائزة الريادة والابتكار

9/9/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرمت جامعة مؤتة بنك الإسكان تقديراً لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار للعام 2023، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة، والذي أقيم في منصة زين للإبداع في حرم الجامعة تحت رعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية مندوبا عن رئيس الجامعة.
ويعبر هذا التكريم عن الدور المستمر للبنك في الاستثمار بالشباب وتحفيز ودعم ثقافة الريادة وروح الابتكار لديهم، بما يمكنهم من قيادة مشاريع وأعمال ناشئة ذات فعالية في معالجة العديد من التحديات المجتمعية، وبالتالي تعميق دورهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال التي من شأنها تنويع الروافد الاقتصادية.
وتأتي رعاية البنك لجائزة الريادة والابتكار التي أطلقتها جامعة مؤتة على مستوى محافظة الكرك ومحافظات الجنوب وللسنة الثانية على التوالي، لتعزز وتدعم أهداف الجائزة المتمثلة في تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم الريادية ومساعدتهم على تنفيذها بما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تأسيس مشاريع ريادية ومبتكرة لتوفير فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.
ويشار إلى أن جائزة مؤتة للريادة والابتكار، كانت قد انطلقت من خلال مركز الريادة والابتكار في الجامعة بنسختها الأولى عام 2019، انسجاماً مع رؤية الأردن 2025 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ومضمون الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وانطلاقاً من الغاية الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة بتعزيز منظومة الريادة والابتكار، والتي تهدف لرفد الشباب بالمعارف والمهارات ودعم المواهب والابتكارات والأفكار والمشاريع الريادية والابتكارية القابلة للتطبيق لطلبة جامعة مؤتة وخريجيها وأبناء المجتمع المحلي من محافظة الكرك.
وتبرهن نسخة 2023 من الجائزة مجدداً على أهميتها وعلى القدرات العالية لدى الطلبة الأردنيين؛ حيث استقطبت في مرحلة التسجيل 54 فريقاً طلابياً، وصل 13 فريقاً منها للمرحلة النهائية التي اختتمت بتكريم 3 فرق فائزة في المراكز الأولى.



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