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التجارة الإلكترونية.. انتشار دون الطموح وغياب التشريعات أبرز المعيقات

9/9/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






في ظل الثورة الإلكترونية الرقمية التي اجتاحت العالم خلال العقدين الماضيين والتي قادت إلى تغيير طبيعة النشاط التجاري والاقتصادي حول العالم باتت التجارة الإلكترونية جزءا من النشاط الاقتصادي الجزئي لأي دولة.
وتسعى الدول كافة للاستفادة منها لما لها من قدرة هائلة على توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف والمساعدة في إتاحة العديد من فرص العمل، ورفع مستوى كفاءة الصادرات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق فضلا عن تحسين الحركة الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انتشار التجارة الإلكترونية محليا ما يزال أقل من المأمول ومن حجم الإمكانات والبنية التحتية الرقمية المتوفرة، وأننا متأخرون في هذا السباق مقارنة مع بعض الدول في المنطقة.
وأكد هؤلاء الخبراء لـ"الغد" أن هذا النوع من التجارة يصطدم بعدة معيقات في مقدمتها غياب التشريعات الناظمة له، إضافة لعدم وضوح التصنيف الضريبي المترتب عليها، إلى جانب عدم وجود الوعي الكافي بهذا النوع من التجارة لدى التجار والقطاعات التجارية المختلفة.
وبغية الاستفادة من التجارة الإلكترونية وزيادة حجم نشاطها محليا، دعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على التقنيات والتحول الرقمي إضافة إلى إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد المرجعيات المعنية بهذا الملف والجهات المنظمة لعمله لا سيما فيما يتعلق بالجهة المختصة باستيفاء الضرائب (دائرة الجمارك العامة، دائرة الضريبة العامة).
وكانت الحكومة قد أطلقت في شهر نيسان (أبريل) الماضي الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2033) التي سيتم تنفيذها على مدار عشر سنوات، من خلال ثلاث مراحل حيث بدأت المرحلة الاولى (2023-2025) والتي سيتم التركيز فيها على توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وقادرة على توفير فرص مدرة للدخل المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال استخدام حلول التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة للتوسع محليا وعالميا، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية.، جاء انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في النهوض بالاقتصاد الوطني وحرص الحكومة والوزارة على بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، إن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، إذ بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا، منها 37 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أن يستمر بذات الاتجاه ليبلغ حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.
وتجدر الإشارة إلى انه لا تتوفر بيانات رسمية حديثة لحجم التجارة الإلكترونية في الأردن، حيث أن آخر بيانات تتعلق بحجم هذا النوع من التجارة لدينا تعود لدراسة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في عام 2021 وقدرت حجمها بنحو 788 مليون دولار في المملكة.
وأكد الشمالي خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته 23، الذي عقد الأسبوع الماضي تحت عنوان "الابتكار في التجارة الإلكترونية"، على أن الحكومة تعمل على تيسير تحول المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية القائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وأنها لا تريد لأي من مؤسسات القطاع الخاص التخلف عن اللحاق بركب هذا التحول.
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية وممثل غرفة تجارة الأردن في لجان التجارة الإلكترونية سلطان علان، إننا في الأردن "ما زلنا متأخرين" في التجارة الإلكترونية لافتقادنا التشريعات المنظمة لعمل هذا النوع من التجارة، على الرغم من الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة لتطوير وتوسيع انتشار التجارة الإلكترونية محليا، مؤكدا أن التشريعات هي القاعدة الأساسية التي يجب العمل عليها للاستفادة من هذه التجارة.
وأضاف علان أن هناك جدية من الحكومة لتفعيل إستراتيجية التجارة الإلكترونية التي وضعت مؤخرا، إذ تم بدء عمل اللجان الفرعية الخاصة بتخطيط وتنفيذ الإستراتيجية التي تعد طموحة للغاية، إذ إن هناك رغبة حكومية رسمية لان يكون الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية.
ولفت علان إلى أنه إذا ما تم تعزيز التجارة الإلكترونية فإن من شأن ذلك أن يساعد في خلق المزيد من فرص العمل والتشغيل، إضافة إلى زيادة معدلات الحركة التجارية التي ستنعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من هذه التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق انتشارها محليا دعا علان إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى وجوب توحيد المرجعيات المعنية بهذا الملف والجهات المنظمة لعمله لا سيما قي ما يتعلق بالجهة المختصة بإستيفاء الضرائب (دائرة الجمارك العامة، دائرة الضريبة العامة)، إلى جانب أهمية إدماج القطاعات التجارية لهذا النوع من التجارة في أنشطتها التجارية التقليدية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن التجارة الإلكترونية محليا يتزايد انتشارها بشكل واضح كما في كل دول العالم، إلا ان انتشارها أقل من المأمول وأقل من حجم الإمكانات والبنية التحتية الرقمية التي تتوفر لدينا، إذ سبقتنا بعض الدول في هذا المجال، موضحا أنه ليس لدينا صورة حقيقة للواقع وحجم هذه التجارة إذ تتضارب الأرقام لدى الجهات المختلفة الفاعلة في هذا المضمار.
وبحسب عياش، تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن عدة تحديات أعاقت من عملية انتشارها ومنها غياب التشريعات الناظمة لها إضافة إلى عدم وضوح التصنيف الضريبي المترتب عليها ،إلى جانب عدم وجود الوعي الكافي بهذا النوع من التجارة لدى التجار والقطاعات التجارية المختلفة، فضلا عن ضعف ثقة قطاع واسع من المواطنين بهذه التجارة.
وبين أن أهمية هذا النوع من التجارة تكمن في قدرتها على توسيع دائرة الاشتمال التجاري والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاندماج التجاري بين الأردن ودول العالم، وإتاحة المجال أمام الصناعات المحلية للوصول إلى عدد أكبر من الأسواق في حال ما حسن ترويجها، عدا عن قدرتها على زيادة فرص التشغيل.
وطالب عايش بضرورة الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على التقنيات والتحول الرقمي بما يدعم عملية زيادة رقعة التجارة الإلكترونية محليا، إضافة إلى أهمية إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية، إلى جانب وجوب تجسيد الوعي بالتجارة الإلكترونية لدى القطاعات التجارية وحثها على ممارسة انشطتها التجارية إلكترونيا.
إلى ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن التجارة الإلكترونية في الأردن بحالة نمو وازدياد مستمر، حيث تنامى نشاطها بشكل واضح منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة يلقى إقبالا واسعا بين الأجيال الشابة.
وأشار الحموري إلى أن التجارة الإلكترونية في الأردن تصطدم بعدة معيقات وفي مقدمتها عدم وجود تشريعات مخصصة لممارسة هذا العمل ما يضعف منسوب الثقة لدى المستهلكين والتجار على حد سواء، ويجعلهم يخشون التعرض للاستغلال، إضافة إلى اعتراض القطاع التجاري وغرف التجارة المحلية الدائم على توسع انتشار هذا النوع من التجارة الذي يؤثر بحسبهم على حصة مبيعاتهم، ويضر بقدرتهم على المنافسة، فضلا عن ارتفاع أسعار الإنترنت.
وأوضح الحموري أن لانتشار هذا النوع من التجارة انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني حيث يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي المحلي، والمساهمة أيضا في الحد من مشكلة البطالة.
ويرى الحموري أن الاستفادة من التجارة الإلكترونية محليا تستدعي العمل على تسريع إقرار التشريعات التي تضمن ان لا يكون هناك استغلال من طرف لآخر، إضافة إلى وجوب وضع رؤية واضحة لأستقطاب الاستثمارات الخاصة بالتجارة الإلكترونية خاصة في ظل توفر البنية التحتية التكنولوجية مقارنة مع بقية دول المنطقة، علاوة على ضرورة إدخالها ضمن النظام الضريبي.



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