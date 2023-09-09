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18 % تباطؤ في نمو رؤوس أموال الشركات

9/9/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






تراجع مجموع الزيادة برأس مال الشركات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
وتظهر البيانات التي حصلت عليها "الغد" أن مقدار الزيادة بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 410.2 مليون دينار مقابل 498.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبتراجع مقداره 88.2 مليون دينار.
وتشير البيانات أيضا الى أن أعداد الشركات التي رفعت رأس مالها تراجع أيضا بنسبة 7 % لتصل الى 655 شركة مقابل 707 شركة قامت بزيادة رأس مالها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يشار الى أن الشركات التي قامت بزيادة رأس مالها مسجلة لدى الدائرة منذ سنوات لكنها قامت بزيادة رأس مالها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي "رغم التراجع في زيادة رأس مال الشركات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الا أنها ما تزال أفضل مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي وصل مقدار الزيادة حينها 122.5 مليون دينار، وكذلك أفضل من العام 2020 التي سجلت 167 مليون دينار وايضا عن عام 2019 والتي بلغت مقدار الزيادة 197.3 مليون دينار.
وبين العرموطي أن قيام الشركات بزيادة رأس مالها يعود الى جملة من الأسباب في مقدمتها رغبة الشركة بتوسيع نشاطها الاقتصادي والدخول في مشاريع كبيرة أو دخول شركاء جدد بالشركة الأمر الذي يدفعها الى زيادة رأس مالها المسجلة.
وأكد أن الدائرة تسعى دائما الى تحفيز الشركات على زيادة رأس مالها من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك، مشيرا الى أتمتة أكثر من 90 % من الخدمات التي تقدمها الأمر الذي يمكن متلقي الخدمات من إنجاز معاملاتهم الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر.
يشار الى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز مدة يوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة الى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
وتسعى الدائرة، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.
ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 32 مليار دينار، تعود إلى أكثر من 124 الف شركة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.







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