يأمل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، الانفراد بصدارة المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، عندما يلاقي المنتخب العماني عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات التي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.



ويتطلع المنتخب الأولمبي لقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات الآسيوية للمرة السادسة على التوالي، من خلال الفوز بلقاء اليوم وتصدر المجموعة، وانتظار مواجهته الأخيرة في التصفيات أمام منتخب سورية الثلاثاء المقبل، علما بأن سورية وبروناي دار السلام يلتقيان اليوم عند الساعة الخامسة والنصف مساء في افتتاح مباريات الجولة الثانية.



واكتسح“الأولمبي” نظيره بروناي بتسعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب العماني الذي فاز على نظيره السوري بهدفين دون رد.



ولفت المنتخب الأولمبي الأنظار إليه بعد العرض المثير الذي قدمه أبناء المدرب عبد الله أبو زمع أمام منتخب بروناي، بغض النظر عن أداء ومستوى المنافس المتواضع، حيث يتطور أداء المنتخب من تجمع لآخر، ووصل لمرحلة متقدمة خلال الفترة الماضية، بعد التحاق أبرز اللاعبين من منتخب الشباب له.



ويعول أبو زمع على دعم ومساندة الجماهير من المدرجات من جهة، وعلى مواصلة لاعبيه في تطبيق تعليماته من جهة أخرى، لتأمين موقفه في مسألة التأهل للنهائيات، حيث أن الفوز في مواجهة الليلة تعني تأهل المنتخب بنسبة كبيرة للنهائيات، حتى حال تعثره بالمباراة المقبلة أمام سورية، من خلال منافسته على البطاقات الأربع المؤهلة عن أصحاب أفضل مركز ثان من جميع المجموعات.



وسيحاول مدرب المنتخب الوطني في إعطاء اللاعبين واجبات دفاعية وهجومية، بما يتناسب مع طبيعة المنافس وطريقة لعبه خلال اللقاء، بعد أن درس نقاط القوة والضعف لدى المنتخب العماني، والذي أظهر التزاما تكتيكيا في جميع خطوط اللعب.



ومن المتوقع أن يواصل أبو زمع اعتماده على الأسماء نفسها التي شاركت في المباراة الأولى بلقاء الليلة، من خلال الزج بكل من أحمد الجعيدي، هايل الذيابات، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، فيصل أبو شنب، عمر صلاح، سيف الدين درويش، مهند أبو طه، أمين الشناينة، عارف الحاج ورزق بني هاني.



وقدم المنتخب العماني أداء مميزا في مباراته الأولى أمام نظيره السوري، واستحق عليه الخروج بنتيجة الفوز والنقاط الثلاث، ما يجعل مواجهة الليلة صعبة على الطرفين، بانتظار تقديم وجبة كروية دسمة بناء على ما تم تقديمه في الظهور الأول لكل منهما.



ويعتمد المدرب العماني أكرم حبريش في خياراته على عدد من اللاعبين البارزين بقائمته، وهم مازن بن صالح، ملهم السنيدي، خالد الغطريفي، سعيد السلامي، يوسف الغيلاني، محمد الهنائي، ناصر الرواحي، الفرج الكيومي، محمد بيت سبيع، عبد المجيد البلوشي وسالم آل عبد السلام.