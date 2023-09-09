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مهيرات بطلا للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- توج السائق ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس) بلقب الجولة ‏‏الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏ ، والتي أقيمت الجمعة في منطقة الكاولين – ماحص، وفاز السائق حمدان العواملة ‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، فاز السائق ‏مصطفى جويحان وملاحه عمر ‏الزوايدة (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة لفئة المبتدئين – الهواة، واقيمت الجولة النهائية بدعم من شركة زين الأردن وماوتن ‏ديو.‏
وسجل للمشاركة في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
المنافسة في السباق كانت على أشدها بين السائقين ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، ورعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا ‏هايلوكس)، وأحمد سليحات وملاحه محمد شراب (تويوتا ‏‏هايلوكس)، وعبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، ونضال ‏فياض ‏وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، ووسيم أبو جابر وملاحه إيهاب ‏علان (تويوتا فور رنر)، وحمدان العواملة ‏‏‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، وفراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، وفرح إلياس وملاحه ‏طارق ‏الخليلي (تويوتا ‏هايلوكس)، ومعن النهار وملاحه ضرغام رستم ‏‏(رينج روفر كلاسيك)، وأمجد حننة وملاحه عماد حنانية (فلسطين) - ‏‏(كيا سورنتو)، وعامر ‏الظاهر ‏وملاحه محمد شلختي (فلسطين) - (لاندر روفر ديسكفري)، وجهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد ‏‏(جيب ‏اكس ‏جي)، وعلي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، وسعد ‏الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏
‏ - ‏‎‎الترتيب العام والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎
المركز الأول: ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس).‏
المركز الثاني: رعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس).‏
المركز الثالث: نضال فياض وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس).‏
‏- الترتيب العام لمجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎
المركز الأول: حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي).‏
المركز الثاني: فرح إلياس وملاحه ‏طارق الخليلي (تويوتا ‏هايلوكس).‏
المركز الثالث: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).‏
‏- الترتيب العام للمبتدئين – مجموعة الهواة
المركز الأول: مصطفى جويحان وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر).‏
المركز الثاني : أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان ‏‏‏(سوزوكي ساموراي).‏
المركز الثالث: مهند شاشئة وملاحه شاشئة (جيب جراند كلاسيك).‏
‏ - كأس السيدات: يارا ‏حكج وملاحتها راما حكج (سوزوكي ‏فيتارا)‏.‏



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