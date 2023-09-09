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نيمار يخطف لقب الهداف التاريخي للبرازيل من الأسطورة بيليه

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حطّم المهاجم نيمار، لاعب نادي الهلال السعودي، الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم رافعاً رصيده إلى 79 هدفاً، بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1 يوم الجمعة في بيليم، في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

واستهل ابن الحادية والثلاثين عاماً المباراة مشاركاً بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفاً.

قال نيمار الذي عادل رقم بيليه خلال مونديال قطر الخريف الماضي، عندما أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح "أنا سعيد جداً ولا أجد الكلمات. لم أتوقع أبداً بلوغ هذا الرقم القياسي. بدءاً من هذه اللحظة، أريد القول ان تحطيم الرقم لا يعني اني أفضل (من بيليه) أو من أي لاعب آخر في المنتخب".

تابع لوسائل الإعلام بعد الفوز "أريد دوماً كتابة اسمي في تاريخ كرة القدم البرازيلية، واليوم هذا ما فعلته".

وكان بيليه الذي توفي في ديسمبر عن 82 عاماً، سجّل 77 هدفاً للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي (فيفا).

سنحت للاعب الجديد لنادي الهلال السعودي فرصة ذهبية لفضّ هذه الشراكة في الدقيقة 17 عندما حصلت البرازيل على ركلة جزاء، لكن الحارس البوليفي غييرمو فيسكارا صدّها مبقياً على التعادل.

تقدّمت البرازيل بعدها بسبع دقائق عبر رودريغو الذي تابع تسديدة لرافينيا صدّها الحارس.

ضاعف المضيف الأرقام بعد الاستراحة من تسديدة لرافينيا (48)، قبل أن يضيف رودريغو بعدها بخمس دقائق هدفه الثاني اثر صناعة من نيمار (53).

ثم أتت لحظة نيمار ليدخل التاريخ في الدقيقة 61، بعد استفادته من كرة طائشة في منطقة الجزاء، ليزرع هدفه الـ78 في مباراته الدولية الـ125 مع سيليساو، رافعاً يديه ومحدقاً نحو السماء.

قلّصت بوليفيا الفارق عبر فيكتور أبريغو من تسديدة فوية في شباك إيدرسون (78).

لكن نيمار ختم المهرجان معزّزاً رقمه القياسي الجديد بهدف خامس اثر تمريرة من رافينيا في الوقت البدل عن ضائع (90+3).

وخاض نيمار المباراة بعدما أقرّ يوم الخميس انه ليس في أفضل حالاته البدنية "لست جاهزاً 100% بدنياً، لكن الرأس والجسد بحالة جيدة".

تابع "ليست المرّة الاولى استدعى فيها الى تشكيلة المنتخب وأكون بحالة مماثلة. في سنوات ماضية وصلت بحالة مشابهة ولعبت 90 دقيقة (...) مهما كانت فترة الغياب نعرف كيف نمارس كرة القدم. انها مثل ركوب الدراجة".

واستدعي نيمار لخوض مباراتي بوليفيا والبيرو (الثلاثاء في ليما)، بعد غيابه عن ثلاث مباريات ودية بسبب الاصابة.

وكانت هذه المباراة الأولى للمدرب الموقت فرناندو دينيز، المعيّن حتى استلام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد الإسباني، مهامه في يونيو 2024.

أشاد دينيز بنيمار الذي كان موقعه مع المنتخب تحت المجهر بعد انتقاله للهلال "جاء ليفعل ما يجيده: الاستمتاع، تسجيل هدفين وتحطيم الرقم القياسي".

أضاف "هو قدوة كبيرة، يتعيّن على الناس الاقرار بذلك وتقبّله".

وفي مباراة ثانية يوم الجمعة، فازت الأوروغواي في المباراة الأولى رسمياً تحت اشراف مدرّبها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على ضيفتها تشيلي 3-1.

دفع بييلسا الذي قاد تشيلي بالذات بين 2007 و2011، بتشكيلة شابة غاب عنها المهاجمان المخضرمان إدينسون كافاني ولويس سواريز.

كافأه الشبان، فافتتح لاعب وسط ريفربلايت الأرجنتيني نيكولاس دي لا كروز التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يعزّز لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي النتيجة قبل الدخول إلى الاستراحة (45+2).

ومن هجمة مرتدة على الجهة اليسرى لمهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز، مرّر إلى دي لا كروز الذي لم يخطئ من مسافة قريبة (71).

قلّصت تشيلي الفارق بعد ثلاث دقائق عبر لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال، بعد ارتداد رأسية دييغو فالديز من العارضة.

وعبّر بييلسا عن سعادته من لاعبيه الشبان "أحب أسلوب اللاعبين الأوروغويانيين. أسلوب اللعب يفرضه اللاعبون وليس المدرّب".

تابع المدرّب المحنّك الذي كانت آخر محطة له مع ليدز يونايتد الإنجليزي "لم تكن أول عشر دقائق جيّدة، لكن ما لبث ان بدأنا بصنع فرص التهديف وارهقنا الخصم".

وبعد توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً بدءاً من النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيُمثّل أميركا الجنوبية ستة منتخبات مباشرة مع احتمال مشاركة سابع عبر ملحق قاري.

وكانت الجولة الأولى افتتحت يوم الخميس بفوز بطلة العالم الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي على الاكوادور، فيما تعادلت البيرو على أرض الباراغواي دون أهداف وفازت كولومبيا على فنزويلا 1-0.



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