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فضيحة جديدة في كرة القدم النسائية

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوضحت دومينيكا كونك، اللاعبة الدولية السلوفينية والمحترفة في فريق ليفانتي لاس بلاناس وإحدى قادة المنتخب الوطني، الفظائع التي تعاني منها اللاعبات السلوفينيات الدوليات، وهي التي كانت لها تجربة في إسبانيول دامت 5 مواسم.

في يوليو الماضي، كتبت هي و30 من زملائها رسالة مفتوحة إلى رئيس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم يطالبون فيها بإقالة المدرب بوروت جارك بعد مزاعم التنمر والتمييز الجنسي والسلوك غير اللائق داخل الفريق خلال المعسكرات التدريبية.

وقالت في تصريحات لها مؤخرًا لشبكة "بي بي سي": "كانت الأجواء غير احترافية على الإطلاق، وكان كل شيء غير مناسب، إهانات تجاهنا وتعليقات جنسية ومعاملة معادية في حياتنا الجنسية الخاصة لا علاقة لها بكرة القدم. كانت الأمور تحدث على مدار السنوات الخمس الماضية. قبل ذلك كانت لدينا علاقة من باب الاحترام".
وأردفت: "سكتنا لمدة طويلة بسبب الخوف. واضطرت العديد من اللاعبات إلى طلب العون الخارجي من الأطباء النفسيين وغيرهم من المختصين".
كانت قائمة الاتهامات الواردة في رسالة اللاعبين السلوفينيين واسعة النطاق. وتضمنت اتهامات بتعليقات غير لائقة من قبل جارك، موضحين أن طاقم التدريب تناولوا الكحول أثناء التجمعات وشربوا علنًا أثناء الوجبات وبعد التدريبات، وأن الحياة الشخصية والتوجه الجنسي للاعبين أصبح مشكلة.

ويُزعم أيضًا أن اللاعبات أُجبرن على لعب مباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2022 أثناء مرضهم بفيروس كوفيد-19، وعانوا من "معاملة مهينة" من حيث التعقيبات على أوزانهن في تلك الفترة.



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