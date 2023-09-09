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نجم برشلونة الجديد متضرر من زلزال المغرب

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كارثة إنسانية محققة عاشتها المغرب خلال الساعات الماضية، وألقت بظلالها على المنتخب البرازيلي للشباب ونجمه فيتور روكي.

المغرب تعرضت إلى زلزال عنيف بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر، والذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 600 شخص وإصابة 300 آخرين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الكارثة وقعت خلال تواجد فيتور روكي مع المنتخب البرازيلي تحت 23 سنة، حيث كان من المقرر أن يلعب الفريق يوم الإثنين المباراة الودية الثانية له خلال فترة التوقف الحالية ضد المغرب.
وأوضحت أن اللاعبون والجهاز الفني للمنتخب البرازيلي اضطروا إلى مغادرة غرفهم في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه خلال وقوع الزلزال، وتم نقلهم إلى منطقة حمام السباحة وأمضوا هناك أكثر من ساعة لتمر الأمور بسلام عليهم.

وكانت الداخلية المغربية قد أشارت إلى أن 290 شخصًا لقوا حتفهم في إقليم الحوز جنوب مراكش والقريبة من مركز الزلزال، و190 آخرين في تارودانت و89 في شيشاوة بالإضافة لبعض الضحايا بأماكن أخرى متفرقة.

ولم يثبت تضرر فيتور روكي الذي وقع مؤخرًا من أتلتيكو بارانينسي لبرشلونة جسديًا ولكن بعثة فريقه عاشت ساعات من الرعب خلال فترة وقوع الزلزال.

جدير بالذكر أنه في اللقاء الأول الذي جمع بين المغرب والبرازيل يوم الخميس الماضي، انتهى بفوز أسود الأطلسي بنتيجة 1/0 بهدف زكريا الوحدي.



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