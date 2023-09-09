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فيليكس يخشى إرث برشلونة.. ويتطلع لتأمين مستقبل يامال

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يواجه البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة، إرثا مخيفا في النادي الكاتالوني خلال الموسم الحالي، بعد انتقاله من أتلتيكو مدريد هذا الصيف، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيليكس يواجه تحديًا، حيث إن آخر لاعب انتقل من أتلتيكو إلى برشلونة، وصنف كصفقة ناجحة، يعود إلى 35 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو يأمل أيضا في أن ينجح فيليكس مع البلوجرانا، في استعادة جزء من قيمته السوقية التي تراجعت بشدة عقب انتقاله من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو.
وذكرت أن الفرنسي أنتوان جريزمان من الصفقات المثيرة بين الناديين، والذي كلف برشلونة 120 مليون يورو، وجاء ليكون النجم الثالث إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز، وانتهى المطاف به بأن يكون بديلا مع برشلونة خلال فترة المدرب كيكي سيتين، ثم تفوق عليه الثنائي مارتن برايثوايت وأنسو فاتي في دقائق المشاركة، ليعاني المهاجم الفرنسي من أجل العودة مجددًا إلى أتلتيكو مدريد.
وكان أردا توران مثالا آخر على الصفقات غير الناجحة من أتلتيكو إلى برشلونة، بعد أن انتقل إلى "كامب نو" في صيف 2015، حيث كان واحدًا من نجوم الروخيبلانكوس بقيادة دييجو سيميوني.
وقالت الصحيفة إن مسيرة توران مع البارسا كانت مليئة بالإصابات، وبعض أفعال التمرد التي منعته من النجاح، ليخرج في عدة إعارات حتى انتهاء عقده.
وأضافت أن جواو فيليكس يسعى لإحياء ما حققه الثنائي، أوزيبيو ساكريستان وخوليو ساليناس، بعدما انتقلا من أتلتيكو إلى برشلونة في صيف العام 1988، مقابل 1.8 مليون يورو.
وكان يوهان كرويف، مدرب البلوجرانا وقتها، هو من طلب التعاقد مع اللاعبين، اللذين فازا بـ4 بطولات دوري، بالإضافة إلى تحقيق أول دوري أبطال في تاريخ برشلونة.
البلوجرانا يرفض صفقة تبادلية
كشف تقرير صحفي، عن كواليس رفض برشلونة، إبرام صفقة تبادلية مع نظيره مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد استفسرت إدارة مانشستر سيتي عن إمكانية التعاقد مع أليكس بالدي ظهير البارسا.
وتابعت أن مان سيتي حاول التوصل إلى اتفاق يرضي برشلونة، مع إمكانية تبادل اللاعبين لإقناع البارسا بترك بالدي.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يرحب بطلب مانشستر سيتي، رغم الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه النادي الكتالوني، لأنه يرى أن بالدي حاضر ومستقبل البارسا.
وأوضحت أن برشلونة لم يسمح بالمفاوضات أو معرفة الأرقام التي كان ينوي مانشستر سيتي عرضها لضم بالدي البالغ من العمر 19 عاما.
ويرتبط بالدي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ويسعى البلوجرانا لحسم عملية التجديد في أقرب وقت.
اجتماع مرتقب بشأن يامال
على صعيد متصل، ينوي نادي برشلونة، مكافأة لاعبه الشاب لامين يامال، الذي انفجر في الموسم الحالي، وبات أساسيا في الفريق الأول رغم أن عمره 16 عاما.
وأفادت صحيفة "سبورت" بوجود اتفاق كامل بين برشلونة ووكلاء يامال بشأن التجديد، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي في الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل لامين يامال، سيجتمع مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، لإعلان نبأ التجديد بشكل رسمي في أقرب وقت.
وأوضحت الصحيفة أن يامال سيوقع عقدا حتى 2026، لأن القوانين تمنع أن يوقع لاعب عمره 16 عاما، على عقد يتجاوز 3 مواسم.
ويعد لامين يامال، أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيا في تاريخ نادي برشلونة، كما بات أصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا عبر التاريخ.
تشافي: أنا صديق فاشل
من ناحةية ثانية، وصف تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، نفسه بأنه "صديق فاشل".
نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، كلام تشافي في فيلم وثائقي بعنوان "عهد جديد"، يتحدث فيه عن بعض قراراته الفنية الجريئة.
تطرق الفيلم الوثائقي لقرار مدرب البارسا بالاستغناء عن اللاعب المخضرم، جوردي ألبا، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، هذا الصيف.
قال تشافي في حوار مباشر مع ألبا بغرفة خلع الملابس "إذا شعرت في أي وقت بالإحباط خصوصا معي، فأنا آسف جدًا".
وأضاف المدرب الشاب للاعبه "أنا أحترمك وأحبك كثيرًا، الأمر ليس شخصيًا، وأنت تعرف ذلك. لكن المدير الفني، يتعين عليه في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوجود أصدقاء".
وختم تشافي حديثه "مع ألبا، ينتابني شعور بأنني صديق فاشل، لكن يجب أن تعطي الأولوية للفريق".
ويعمل تشافي مدربا للبارسا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وقاد الفريق للفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، ومنذ توليه المسؤولية، أطاح تدريجيا بزملائه القدامى في الجيل الذهبي للبارسا، أبرزهم الرباعي ألبا وبوسكيتس وبيكيه وداني ألفيس.
مطالبة بتأجيل لقاء اشبيلية
على صعيد آخر، يسعى برشلونة لتأجيل مباراة إشبيلية، المقرر إقامتها على ملعب مونتجويك يوم 29 من الشهر الحالي، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.
ويرفض البرسا خوض المباراة يوم الجمعة، ويحاول تأجيل اللقاء إلى السبت (30 من الشهر الحالي) لتقام في تمام الساعة 2 ظهرا، نظرا لوجود حفلة ليلة الجمعة لخواكين سابينا، وهو مطرب وشاعر إسباني له شعبية كبيرة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ترى إدارة برشلونة أن الحفلة ستتسبب في تعقيدات لوصول الجماهير إلى ملعب المباراة، وعلى هذا الأساس تقدم البرسا بطلب لرابطة الليجا لتأجيل اللقاء إلى يوم السبت".
وأشار التقرير، إلى أن برشلونة طلب اللعب ظهر السبت (30 من الشهر الحالي)، نظرا لوجود حفلة أخرى مساء السبت، ستكرر نفس الأزمة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط (من 3 انتصارات وتعادل)، بينما يحتل ريال مدريد الصدارة بـ12 نقطة.
تفعيل بند الخوف
إلى ذلك، قام نادي برشلونة، بتضمين الشرط المعروف باسم "بند الخوف"، في عقود إعارة الثنائي بابلو توري وإريك جارسيا إلى جيرونا.
وبالتالي لن يتمكن بابلو توري وإريك جارسيا، من مواجهة الفريق الكتالوني بقميص جيرونا خلال الموسم الحالي.
وفي الموسم الماضي، تضمنت إعارات نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي إلى فالنسيا وأوساسونا على التوالي، هذا الشرط، مع فرض غرامة 300 ألف يورو، إذا قرر الناديان، الدفع بهما ضد البارسا.
وكان الموسم 2021-2022 هو المرة الأولى التي قام فيها برشلونة بتضمين بند الخوف، في إعارات لاعبيه إلى أندية أخرى.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة سيكون قادرا على الدفع بجواو فيليكس أمام أتلتيكو مدريد، حيث لم يتم تضمين هذا الشرط في إعارة اللاعب البرتغالي للبلوجرانا.
وانضم جواو فيليكس لصفوف برشلونة، على سبيل الإعارة هذا الصيف، قادما من أتلتيكو مدريد.-(وكالات)



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