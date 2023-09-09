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الصقور.. من ميادين الجمباز إلى صالات اللياقة البدنية

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم الآن، وأخرى توضح حقبة زمنية من حياته الرياضية، لتسلط زاوية "أصل وصورة" الضوء في جديد حلقاتها، على لاعب منتخب الجمباز السابق، ونجم رياضات "اللياقة البدنية" أدهم الصقور، الذي لقي الدعم من والده مدرب التايكواندو جمال الصقور، والرعاية والاهتمام حتى أصبح بطلا يشار إليه بالبنان في رياضة الجمباز، قبل أن تدفعه ظروف قسرية -رفض الحديث في فصولها، للابتعاد عن رياضته التي اعتاد فيها الوقوف على منصات تتويجها، وتحقيق الإنجازات الوطنية في ليلة وضحاها، ليجد نفسه في رياضتي اللياقة البدنية -الكروس فيت والكاليسثنكس- اللتين احترفهما في أوروبا، وله فريقه الوطني في عمان.
متعدد المواهب الرياضية
يوضح الصقور أن والده سر شغفه وميولاته الرياضية، مؤكدا "وهو الذي شجعني نحو الرياضة القتالية، والتحقت بالتدريبات وأنا ابن 5 سنوات، وحصلت فيها على "2 دان"، وشكل والدي حافزا للاجتهاد على نفسي، مثمنا رعايته لموهبتي، واهتمامه في إيصالي إلى الروضة، وبعدها يصطحبني إلى النادي، مقدسا عمله "سائق تكسي"، وكان همه تفوقنا وتميزنا أنا وإخوتي".
وأضاف: "في الوقت نفسه مارست الجمباز، وكنت متعلقا بكرة القدم، والتي مثلت فيها منتخب الواعدين، ولكن طلب مني الاختيار من الرياضات الثلاث، ورغم أن جميعها شدتني، إلا أنني اخترت الجمباز، وبالمناسبة كنت بالجيل نفسه للبطل المتألق رفيقي أحمد أبوالسعود الذي أتمنى له مواصلة تألقه وحصد الإنجازات الوطنية".
الجمباز.. قصة فخر
ويروي الصقور حكايته مع رياضة الجمباز، قائلا: "اخترت رياضة الجمباز، وانطلقت في دروبها منذ السابعة من عمري، ومثلت منتخبات البراعم والناشئين والرجال، وخضت غمار المنافسة في بطولة آسيا باليابان ضمن منتخب الناشئين، وتأهلت منها إلى أولمبياد الناشئين في سنغافورة 2010، وحققت نتائج مميزة".
وتابع: "اجتهدت على نفسي، ومثلت المنتخب الوطني الأول بعمر 17 سنة، في الدورة العربية في قطر 2011، وحصلت على المركز الرابع في مسابقة الفردي العام، وبعدها خضت غمار بطولة العرب التي توجت فيها بميداليتين فضيتين رغم معاناتي من آلام الإصابة، وتابعت مشوار الإنجازات في سلوفينيا".
ويجد الصقور أن الإصابات المتلاحقة كادت أن تنهي مسيرته الرياضية، والتي ألزمته الابتعاد خلال الفترة 2012-2016، موضحا: "تعرضت للقطع الصليبي لـ3 مرات في ركبتي اليمينى واليسرى، حتى أن أحد الأطباء وصف حالتي بتلف بالمفصل، ولن أعود إلى ممارسة الرياضة بنسبة 95 %، إلا أنه بإيماني بالله، وتسلحي بالإرادة والتحدي وبدعم الأهل والأصدقاء والمدربين، عدت لممارسة الرياضة".
وتابع: "وحققت مفاجأة من العيار الثقيل، عندما مثلت المنتخب الوطني في بطولة العرب التي استضافتها تونس بالعام 2016، عندما توجت بذهبيتين؛ الأولى في مسابقات الفردي العام، وكانت الأولى وما تزال الوحيدة في أرشيف الرياضة، وأضفت إليها ذهبية جهاز الحلق، وبرونزية على جهاز المتوازي، وبرونزية في مسابقة الأرضي، والأخيرة كانت تهمني كثيرا".
وزاد: "خضت غمار المنافسة في صفوف المنتخب الوطني في كأس العالم بتركيا 2016، وصلت فيه النهائي على 3 أجهزة المتوازي، العقلة، والحلق، ووقفت رابعا في جهازي، وفي العام التالي شاركت في كأس العالم في سلوفينيا، وتأهلت للنهائي ضمن أفضل 8 لاعبين، وفي العام ذاته، شاركت في بطولة آسيا التي أقيمت في تايلند، وتأهلت للنهائي في جهاز العقلة ضمن أفضل 8 لاعبين، ووقفت بالتصنيف الدولي خلال الفترة 2016-2017 بالمركز 16 على العالم".
وتابع "الحمد لله الذي وفقني في الإنجاز لوطني، ما دفعني نحو تحقيق طموحي في احتراف الجمباز، وخضت أولى تجاربي في الدوري الألماني، ضمن صفوف فريق لندن في أقوى دوريات العالم لمدة موسمين 2018-2019، وحصلت على ثاني هدافي الدوري في مسابقة الفردي العام -أكثر هداف تعني اللاعب الأكثر تسجيلا للنقاط، ثم احترفت في نادي تشلسكا في مايوركا بالدوري الإسباني 2019-2020، وحصلت على لقب أفضل لاعب على جهازي العقلة والحلق، وشاركته البطولة الأوربية وشاركته بالحصول على المركز الأول".
الابتعاد.. غصة بالقلب
وعن سبب هجره الجمباز التي أبدع فيها، واعتاد تحقيق التميز والإنجازات الوطنية في منتخباتها، رد الصقور: "غصة بالقلب بقيت، عندما ابتعدت عن اللعبة التي أصبحت جزءا مني، وفي ليلة وضحاها أصبحت خارج حسابات اتحاد الجمباز".
وتابع: "لا أعرف إلى الآن السبب، ولا أريد الحديث في هذا الموضوع، وأتمنى المزيد من التفوق وتحقيق الإنجازات لاتحاد الجمباز، وكما قلت البطل أبوالسعود صديقي ورفيق الدرب، الذي يواصل مسيرة الإبداع والإنجاز، وكنت أتمنى لو كنا بالفريق والمجموعة نفسهما لتعاظمت الإنجازات الوطنية، وأنا ابتعدت وأنا في قمة العطاء، وخلال الفترة الذهبية بالإنجازات وارتفاع المستوى".
"صقر جارح" في "اللياقة البدنية"
يوضح "الصقر الجارح" أدهم الصقور، أن شغفه الرياضي أبقاه في دائرة ألعابها، ودفعه إلى إرضاء شغفه برياضات اللياقة البدنية- FITNESS، مستطردا: "أغلقت باب الجمباز نهائيا، وفتحت أبواب رياضات اللياقة البدنية، حيث مارست رياضة "الكاليسثنكس"، وهي كلمة يونانية تعني الجمال والقوة، ومأخوذة إلى حد ما من الجمباز، ومارستها في البداية في أوروبا متنقلا بين هولندا وإسبانيا، ومثلت أحد الأندية الإسبانية في منطقة مايوركا، في البطولة الأوربية التي حصلت فيها على المركز الثالث على البطولة الأوروبية".
وأضاف: "مارست أيضا "الكروس فيت"، واستمررت كلاعب ومدرب، وتولد لدي شعور بنقل تجربتي إلى بلدي، خاصة مع انتشار ممارسة رياضات اللياقة البدنية، وبحثا عن الإنجازات والمصلحة الوطنية، وعدت إلى عمان، وأسست فريقي في "الكروس فيت" المعروف باسم "فريق صقر"، ونخوض الكثير من المنافسات التي تحفل بالندية والحضور الجماهيري، وخضت غمارها بالتأهل للمشاركة في أقوى بطولات الشرق الأوسط لرياضة "الكروس فيت"".
وعن حكايته مع المشاركة الرسمية تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام في "تحدي اللياقة البدنية"، أجاب البطل الصقور: "سررت بجدية رئيس الاتحاد مأمون كلمات، في ظل البحث عن إدراج اللعبة ضمن منافسات الاتحاد، لطبيعتها الصحية والأجواء التنافسية العائلية، والقريبة من "الكروس فيت"، وتلقيت اتصاله للانطواء تحت لوائه، وتمثيل الوطن في المنافسات الخارجية، ما جعلني في فريقي متحفزا ومتحمسا للفكرة، فأجبته أنني أنظم بطولة "ملك التكرارات" في أحد الأندية التي أدرب فيها، ودعوته ضيف شرف، ولعل من جمال هذه الرياضة أنها سحبت السيدات إلى منافساتها، وجمعتنا جلسات عدة وباشرنا التحضير للفريق الأردني، الذي يشاركني فيه لاعبون ولاعبات من مختلف أندية ومراكز اللياقة البدنية التي تهتم برياضات اللياقة البدنية".
وتابع: "وشاركت في منافسات "تحدي اللياقة البدنية" التي أقيمت على هامش بطولة "مستر يونيفرس/ الأردن"، وتقلدت الميدالية الذهبية، وبعدها شاركنا المنتخب الأردني في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان مؤخرا، وعدنا بحصاد وفير بـ12 ميدالية ملونة، وتقلدت ذهبية الفرق برفقة زميلتي سارة أبوشاويش، وكذلك تقلدت الفضة برفقة زميلي عبد عاقلة، الذي اجتهد على نفسه وحافظنا على المركز الثاني".
وحول توقعاته لانتشار ممارسة رياضة "تحدي اللياقة البدنية"- Fitness challenge، وتوسيع قاعدتها بعد المشاركة والإنجازات الرسمية، أجاب: "أتوقع أن تلقى رياضة "تحدي اللياقة البدنية رواجا كبيرا في مجتمعاتنا المحلية، خاصة وأنها شبيهة إلى حد كبير برياضتي الكروس فيت والكاليسثنكس، كما أنها غير مكلفة بمعداتها وتجهيزاتها على غرار "البدي بلدنج"، ومن الممكن لكل ناد أن يخصص مكانا في ناديه لممارستها، ومن الممكن أيضا عمل صالات في الأماكن العامة، كما وجودها تحت مظلة الاتحاد، سيصبغها بالدعم والاهتمام الرسمي، وتنظيم فعالياتها وبطولاتها وتوسيع قاعدتها".



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