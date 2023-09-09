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الداوودي وأبو حجلة تتألقان في كأس الأردن للقوس والسهم

9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت أمس الجمعة منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، والتي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) عن فوز اللاعبة لارا الداوودي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه على الميدالية الفضية، واللاعب جعفر الخصاونة على الميدالية البرونزية.
وفي فئة القوس البدائي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) فازت اللاعبة دارما أبو حجلة بالميدالية الذهبية، ونال اللاعب عز الدين دحبور الميدالية الفضية، في حين فاز اللاعب أحمد رمضان بالميدالية البرونزية.
أقيمت أمس السبت الأدوار الإقصائية لفئات رجال وسيدات القوس الأولمبي، وفئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، بالإضافة إلى مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة)، وبطولة كأس الأردن للقوس والسهم عبارة عن ثلاث مراحل، يجمع كل لاعب عددا من النقاط بعد كل مرحلة، ويتم ترتيب اللاعبين بعد المراحل الثلاثة حيث يتم التنافس في النهائي على كأس الأردن في كل فئة.



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