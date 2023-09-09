الداوودي وأبو حجلة تتألقان في كأس الأردن للقوس والسهم

الداوودي وأبو حجلة تتألقان في كأس الأردن للقوس والسهم
التاريخ
9/9/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اختتمت أمس الجمعة منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، والتي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) عن فوز اللاعبة لارا الداوودي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه على الميدالية الفضية، واللاعب جعفر الخصاونة على الميدالية البرونزية.
وفي فئة القوس البدائي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) فازت اللاعبة دارما أبو حجلة بالميدالية الذهبية، ونال اللاعب عز الدين دحبور الميدالية الفضية، في حين فاز اللاعب أحمد رمضان بالميدالية البرونزية.
أقيمت أمس السبت الأدوار الإقصائية لفئات رجال وسيدات القوس الأولمبي، وفئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، بالإضافة إلى مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة)، وبطولة كأس الأردن للقوس والسهم عبارة عن ثلاث مراحل، يجمع كل لاعب عددا من النقاط بعد كل مرحلة، ويتم ترتيب اللاعبين بعد المراحل الثلاثة حيث يتم التنافس في النهائي على كأس الأردن في كل فئة.
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