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الفار يشكو جاهزية ستاد عمان.. أندية محترفين تلغي مباريات ودية بسبب نقص الملاعب

9/9/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"الفار" يشكو من تجهيزات ستاد عمان
 قامت الشركة الآسيوية المعنية بتركيب تقنية الفيديو "الفار" في ستاد عمان، خلال مباريات الفيصلي بدوري أبطال آسيا، بالكشف الفعلي على الملعب، لوضع خريطة طريق لتركيب أجهزة "الفار" في الملعب الذي يعتبر قديما مقارنة بالملاعب الجديدة المجهزة لتقنية الفيديو.
الكشف الذي كان يوم الخميس الماضي، شكا من غياب التجهيزات الملائمة لتركيب "الفار" في ستاد عمان، خاصة فيما يتعلق بتركيب الفيديوهات، حيث كشفت الجولة عن عدم اتساع الغرف الموجودة في الملعب (فوق منصة الصحفيين)، لتركيب متطلبات "الفار"، وبالتالي اللجوء لتقنيات جديدة لضمان استخدام تقنية الفيديو في مباريات الفيصلي. الاقتراحات المتاحة لحل هذه الإشكالية، يتمثل في استخدام سيارة متنقلة كما هو الحال في عربات البث التلفزيوني، بحيث يتم وضع هذه العربة خارج الملعب، مع وجود شاشة في الملعب يلجأ إليها الحكم عند الحاجة، بالتنسيق مع الحكام المتواجدين في العربة خارج الملعب، حيث تعتبر هذه الطريقة الأفضل للتغلب على تجهيزات الملعب بانتظار حسم الأمر بشكل رسمي.
إلغاء مباريات بسبب عدم توفر الملاعب
 بدأت أندية في دوري المحترفين، تلغي مباريات ودية سبق وأن اتفقت على تنظيمها، بسبب عدم القدرة على تأمين ملعب لإجراء المباريات.
وتسعى أندية المحترفين في الفترة الحالية، لتكثيف المباريات الودية، في ظل توقف منافسات الدوري، لتصطدم بمشكلة الملاعب.
فريق السلط والحسين إربد الغيا المباراة الودية التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، بسبب عدم القدرة على إيجاد ملعب تدريبي، حيث تنشغل الملاعب حاليا بمباريات الفئات العمرية والفرق النسويةـ وصيانة بعض الملاعب.
العيساوي يحجز على ممتلكات العقبة
 حصل لاعب فريق شباب العقبة السابق لكرة القدم أحمد العيساوي، على حكم من المحكمة، يقضي بالحجز على ممتلكات نادي شباب العقبة، بعد شكوى تقدم بها العيساوي الذي يلعب حاليا في صفوف فريق سحاب. ولجأ العيساوي للمحكمة بعيدا عن اتحاد كرة القدم، للحصول على مستحقاته المتأخرة من شباب العقبة والتي تبلغ 10 آلاف دينار، قبل أن يتنازل اللاعب عن نصفها في سبيل الحصول على مستحقاته سريعا وهو ما لم يحصل، ما دفعه للجوء إلى المحكمة.
غياب الحكم الأردني عن كأس العالم للناشئين
 كشفت لجنة الحكام الدولية بكرة القدم، عن غياب الحكم الأردني عن منافسات كأس العالم للناشئين التي تقام في أندونيسيا خلال الفترة من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.
واختار الاتحاد الدولي ثلاثة طواقم أسيوية من الإمارات والصين وكوريا الجنوبية، وحكام فيديو من السعودية وأستراليا والكويت.
وكانت التوقعات ترجح تواجد الحكمين الأردنيين أحمد فيصل ومحمد البكار، قبل أن تكشف لجنة الحكام الدولية غيابهما عن البطولة.
اقتراحات مشجع على اتحاد الكرة
 اقترح مشجع لفريق النادي الفيصلي، على اتحاد الكرة مجموعة من الأمور، التي من شأنها إثراء الأجواء التنافسية على مختلف الصعد، وتحسين المزاج العام لمتابعي المباريات.
أول هذه الاقتراحات تمثل في ضرورة عزوف السلام الملكي خلال اصطفاف الفريقين قبيل المباراة، وهو أمر مطبق في العديد من الدوريات الخارجية.
المشجع اقترح أيضا أن يكون هناك مسابقات ترفيهية بين شوطي المباراة، يتم الاتفاق على آلية تفعيلها وطريقة إجرائها، ما يخلق أجواء ممتعة.
من المقترحات ايضا أن يكون هناك جائزة لرجل المباراة، كما يحدث في الدوري السعودي، وهو أمر ليس مكلفا، ويساهم في رفع وتيرة التنافس بين اللاعبين.
مدرب سحاب بلا توقيع
 تفيد المعلومات الواردة من نادي سحاب، أن المدرب أحمد عبدالقادر الذي يتولى مهمة المدير الفني، يواصل قيادته لتدريبات الفريق من دون توقيع رسمي حتى الأن، في ظل وجود مشكلة في النادي تمنعه من التسجيل.
عبدالقادر دفعه حبه لمدينته سحاب بقبول تدريب الفريق بعد استقالة أمجد أبو طعيمة، خاصة وأن التوقيت كان صعبا بالنسبة للفريق الذي يبحث عن نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من الدوري.
ملعب الفيصلي يستضيف تدريب المنتخب الأولمبي
 استضاف ملعب النادي الفيصلي أول من أمس، تدريب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الذي يعاني من شح الملاعب، رغم أنه يخوض حاليا منافسات التصفيات الآسيوية.
ووجد المنتخب نفسه مضطرا للبحث عن ملاعب الأندية، حيث تم الطلب من الفيصلي حجز الملعب، ليقوم النادي بالترحيب للمنتخب، وقام بتوفير كافة متطلباته، وسط حالة من الرضى في صفوف المنتخب الذين ثمنوا تعاون الفيصلي مع المنتخب الأولمبي.

كواليس النجوم
 . اتحاد الكرة سلم أندية المحترفين 13 الف دينار كجزء من ريع التلفزيون.. أغلب هذه المبالغ ذهبت غرامات على الأندية..الأندية تداعت لاجتماع أمس في نادي الوحدات لبحث العديد من التفاصيل من ضمنها غياب راعي للدوري، وشح الموارد المالية وغيرها من التفاصيل... مسؤول كبير في أحد أندية المحترفين ضحك كثيرا عند سماعه بتداعي الأندية للاجتماع، لافتا إلى أن الأندية لا تقوى على فعل شيء، لأن الأندية لا تحب بعضها البعض ولا يمكن أن تتخذ موقفا موحدا، لأن أغلبها مخترقة من اتحاد الكرة وتأتمر بأمره، ناهيك عن العجز في الاتفاق على مطالب معينة في ظل تغيب مصالح شخصية على مصالح عامة في بعض الأحيان.
. طاقم حكام عراقي، سيتولى مهمة إدارة مباراة النادي الفيصلي ونظيره ناساف الأوزبكي في المباراة التي تجري يوم 18 الحالي في عمان بدوري أبطال آسيا.. إلى ذلك سيتولى اتحاد الكرة، الإشراف على بيع تذاكر مباريات الفيصلي والوحدات بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
. الكثير من مشجعي المنتخب الوطني، طالبوا بضرورة إبعاد عدد من لاعبي المنتخب الذين ظهروا بمستوى متواضع أمام النرويج.. المشجعون أكدوا أن مباراة النرويج فيها إيجابية وحيدة، تتمثل في كشف تواضع مستويات الكثير من اللاعبين الذين يحاولون فرد عضلاتهم في مباريات محلية أو أمام منتخبات متواضعة.
. رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد، كشف عن رفع راتب لاعب الفريق أمين الشناينة بمقدار ألف دينار، بعد رفض عرض الاحتراف في فريق الوحدة الإماراتي... المعلومات تؤكد أن الشناينة تلقى عدة عروض احترافية خارجية في الفترة الماضية.
. إدارة نادي الحسين إربد، تداعت لاجتماع يوم أمس، بهدف وضع النقاط على الحروف، ومحاولة رأب الصدع الذي حدث أخيرا.. الإدارة كانت مطالبة قبل الاجتماع بحسم كل التفاصيل وتصويب الأوضاع بما يخدم مصلحة النادي.
. مباراة اتحاد الرمثا وصما تجري مساء اليوم على ستاد الأمير هاشم بالرمثا، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني بدوري الدرة الأولى لكرة القدم.

مدرب فريق سحاب أحمد عبدالقادر - (ارشيفية)





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