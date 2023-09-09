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ما هي البكتيريا آكلة اللحوم التي حذرت منها سي دي سي؟

9/9/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" تنبيها صحيا وسط التقارير الأخيرة التي تحدثت عن انتشار عدوى بكتيرية قاتلة في بعض الولايات.

يمكن العثور على البكتيريا المعروفة باسم "Vibrio vulnificus" والتي توصف بـ "آكلة اللحم" في المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدا والمياه المالحة وقليلة الملوحة، وفق تقرير لصحيفة "يو إس توداي ".

والطريقة الأكثر شيوعا للإصابة بالعدوى هي عندما يتلامس جرح مفتوح مع البكتيريا المتواجدة في الماء، وفق تقرير من موقع "وايرد ".

وتوفي ما لا يقل عن 12 شخصا بسبب العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام.

ويصاب حوالي 80000 شخص بعدوى البكتريا كل عام. ومن بين المصابين، يموت حوالي 100 شخص من العدوى سنويا في الولايات المتحدة، وفقا لـ "سي دي سي".

وتقول غابي بارباريت، الباحثة في معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات بجامعة فلوريدا أتلانتيك في فورت بيرس بولاية فلوريدا، لصحيفة "يو إس توداي" إنه "كلما كانت المياه أكثر دفئا، تمكنت البكتيريا من التكاثر بشكل أسرع".

زادت الإصابات ثمانية أضعاف، من عام 1988 إلى عام 2018، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لبحث نشرته مجلة "Nature Portfolio"، في مارس. ويقول الباحثون إن البكتيريا والالتهابات تنتشر شمالا على الساحل الشرقي على طول حوالي 30 ميلا (48.2 كلم) كمعدل سنوي.

ولا تستطيع البكتيريا اختراق الجلد السليم، ولكنها قادرة على الدخول عبر الجروح السطحية في الجلد وعندها يمكن أن تسبب "التهابا يسبب موت اللحم المحيط بموقع الإصابة ويدمر الجلد والدهون والأنسجة التي تغطي العضلات في غضون فترة زمنية قصيرة"، وفق البحث المنشور.

وقد يحتاج العديد من المصابين إلى دخول العناية المركزة أو إلى بتر أطرافهم. وتقول "سي دي سي" إن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بالعدوى يموتون، أحيانا في غضون يوم أو يومين من الإصابة بالمرض.

وتعيش البكتيريا بشكل طبيعي في بعض المياه الساحلية على مدار العام، ولكنها تميل إلى الظهور بتركيز أعلى بين شهري مايو وأكتوبر، حيث تحدث حوالي 80 في المئة من حالات الإصابة بين تلك الفترة الزمنية بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه.

ويشجع الماء الدافئ نمو البكتيريا، نقلا عن الحرة.

ويرجع باحثون تكاثر البكتريا إلى تغير المناخ، وتقدر "سي دي سي" أنه قد يكون هناك 80 ألف مرض و100 حالة وفاة ناجمة عن أنواع من البكتريا في الولايات المتحدة كل عام.

وتأتي حوالي 52 ألف حالة من تناول المأكولات البحرية، والعلاج السريع يمكنه أن يوقف آثار البكتيريا، لكن إهمالها يمكن أن يسبب التهابا لا يمكنه إيقافه إلا بالبتر.

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