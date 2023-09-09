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جبر ابو فارس: 46 دار نشر تشارك في معرض فلسطين للكتاب

9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس في تصريح صحفي اليوم إن عدد دور النشر الأردنية المشاركة في الدورة ال 13 من المعرض وصل الى 46 دار نشر تعرض إصداراتها المتميزة من كتب الأطفال، والكتب العلمية، والتاريخ، والتراث، وغيرها من مختلف الإصدارات.

وأضاف ان هناك حضورا لافتا للأردن في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشتمل على ندوات ثقافية متنوعة العناوين، وأمسيات شعرية بمشاركة شعراء، ومثقفين وفنانين أردنيين.

وأكد ابو فارس اهتمام الناشر الأردني بالمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب بشكل دائم، لأنه معني بشكل خاص بنجاح هذا المعرض الذي يقام على أرض فلسطين الحبيبة في ظروف معروفة للجميع، ومعني ايضا بالتواصل مع أهلنا الفلسطينيين في هذه الدورة التي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات المعرض.

ويشار إلى أن معرض فلسطين الدولي للكتاب قد بدأت فعالياته الخميس الماضي بمشاركة 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.



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