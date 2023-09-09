جبر ابو فارس: 46 دار نشر تشارك في معرض فلسطين للكتاب
التاريخ
9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس في تصريح صحفي اليوم إن عدد دور النشر الأردنية المشاركة في الدورة ال 13 من المعرض وصل الى 46 دار نشر تعرض إصداراتها المتميزة من كتب الأطفال، والكتب العلمية، والتاريخ، والتراث، وغيرها من مختلف الإصدارات.
وأضاف ان هناك حضورا لافتا للأردن في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشتمل على ندوات ثقافية متنوعة العناوين، وأمسيات شعرية بمشاركة شعراء، ومثقفين وفنانين أردنيين.
وأكد ابو فارس اهتمام الناشر الأردني بالمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب بشكل دائم، لأنه معني بشكل خاص بنجاح هذا المعرض الذي يقام على أرض فلسطين الحبيبة في ظروف معروفة للجميع، ومعني ايضا بالتواصل مع أهلنا الفلسطينيين في هذه الدورة التي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات المعرض.
ويشار إلى أن معرض فلسطين الدولي للكتاب قد بدأت فعالياته الخميس الماضي بمشاركة 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.
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