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هل بدأ تاريخ العالم القديم من أريحا الفلسطينية؟

9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنتظر مدينة أريحا القديمة في الضفة الغربية قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بشأن الاعتراف بها كموقع للتراث العالمي في الاجتماع المرتقب في الرياض بين 10 و25 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتقول المنظمة إن هناك أدلة أثرية تظهر أن المدينة المعروفة أيضا باسم تل السلطان هي واحدة من أقدم المدن على الأرض.
ويقول علماء الآثار في الضفة الغربية إن تل السلطان، أقدم مدينة محصنة في العالم، وموقع يروي قصة تاريخ البشرية من خلال بقايا تعود إلى العصر الحجري الحديث وتستمر حتى العصر البيزنطي.
تحتوي المدينة على برج دائري ضخم، بالإضافة إلى أسوار لحماية الموقع. وظل المكان قيد التنقيب لأكثر من قرن من الزمان وأسفر عن بقايا مدينة محصنة تعتبر نفسها أقدم مدينة مأهولة بالسكان على هذا الكوكب.
ويسعى الفلسطينيون لتركيز جهودهم على المدينة لتعزيز التراث المحلي في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
ولأهميته كمعلم رئيسي لتاريخ وثقافة البشرية وكأعجوبة ثقافية شاخصة بعد مرور نحو 10 آلاف عام على تأسيس المدينة، يأمل الفلسطينيون بإدراج التل الواقع على الطرف الغربي لوادي الأردن شمال البحر الميت، في قائمة التراث العالمي.
وسيكون تسجيل الموقع في القائمة إنجازا وطنيا لفلسطين، ومن منظور ثقافي، يشدد الفلسطينيون على حقهم في تسجيل إنجازات الشعب الفلسطيني ومساهمته في الحضارة الإنسانية، كما عبر مسؤول بهيئة التراث العالمي في وزارة السياحة، للجزيرة.
وتقول اليونسكو على موقعها الرسمي إن أريحا القديمة ضمن أحد مناطق الشرق الأوسط يمكن وصفها بمهد الحضارة، تتمتع بتراث ثقافي غني وطويل الأمد، يمتد من عصور ما قبل التاريخ، وتشهد عليه الثقافة المادية المتنوعة الموجودة والتي لا تزال بادية في الخنادق المحفورة في الموقع.
ووثقت التحقيقات الأثرية 23 طبقة من الحضارات القديمة من الحقبة النطوفية (الألفية العاشرة قبل الميلاد) حتى نهاية العصر البيزنطي (القرن السابع الميلادي)، وضمت مراكز حضرية من العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي، بالإضافة إلى تمدن كبير خلال فترات لاحقة.
وكانت مياه نبع عين السلطان مصدر حياة أريحا منذ آلاف السنين ولعبت دورا رئيسيا في تشكيل تاريخها.
بالإضافة إلى ذلك، كانت أريحا بمثابة نقطة عبور لشبكات الطرق القديمة الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وكانت بمثابة مكان وسيط للثقافة والتجارة.
مدينة أقدم من التاريخ
كل تلك السمات الثقافية أهّلت تل السلطان لتكون واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض، وفق ما يتضح من أول مستوطنة زراعية محصنة بنيت في تاريخ البشرية، كما تقول اليونسكو.
وفي مدونة أحمد الدبش الباحث في التاريخ الفلسطيني القديم، ينقل عن المؤرخ البريطاني جيس ميلارت في كتابه "أقدم الحضارات في الشرق الأدنى" ذكره لتحصينات أريحا، وكتب "إن الجهد الاستثنائي الذي بُذل في إنشاء هذه التحصينات يعني وجود قوة عمل وفيرة ووجود سلطة مركزية قامت بالتخطيط والتنظيم وتوجيه وقيادة العمل التنفيذي، كما يعني في نفس الوقت توفّر فائض اقتصادي ومادي لتحمّل التكاليف لإنجاز مثل هذا العمل. وقد دلّت آثارها على وجود إدارة مركزية قوية بها آنذاك تنظّم شؤونها، وأن هناك زعيما أو حاكما قويا لهذه المدينة".
ويبدو اكتشاف مستوطنة محصنة على تخوم العصرين الحجريين الأوسط والحديث -وفق ما كتب المؤرخ الروسي إيغور دياكونف- مفاجأة كبيرة لعلماء الآثار؛ إذ كان يفترض حتّى ذلك الحين أن الاشتباكات بين القبائل البدائية لم تكن أكثر من عراك على أرض الصيد أو النساء؛ ولكن ظروف الحياة في فلسطين في الألفين الثامن والسابع قبل الميلاد، كانت كما يبدو قلقة، بحيث اضطر السكان إلى أن يُنفقوا الكثير جدا من الوقت على بناء التحصينات القوية أيضا، كما ينقل الدبش.
ويُعتقد أن سكان أريحا قد أعدوا ما يشبه الصهاريج الأرضية لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها حين الحاجة. وفضلا عن تلك التحصينات؛ كُشف عن مبانٍ مركزية، منها معبد وخزّان ماء، بقيت جميعها بمنزلة أحجية.
ويعقب الدبش "هكذا يجوز لنا أن نقول إن أول نواة حكومة نشأت هنا. يقول وليام هاولز في كتابه "ما وراء التاريخ" إن أريحا العتيقة كان لها بالفعل كل خصائص المدينة الحقيقية. لذلك اعتبرت أريحا أقدم مدينة في التاريخ".-(الجزيرة نت)



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