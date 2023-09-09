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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء الكرك.. دراسة تاريخية للزواهرة

9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار ورد للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء الكرك"، خلال فترة التنظيمات العثمانية، وهو عبارة عن دراسة تاريخية للباحث حبيب الزواهرة.
يقول المؤلف في تقديمه للكتاب: "إنها تتناول بشكل أساسي ارتباط الدولة العثمانية بلواء الكرك الذي كان يتبع لولاية سورية آنذاك، حيث كان مركزا مهما وموقعا استراتيجيا للتجارة وحماية القوافل وغيرها، وقد كانت الدراسة في هذا الجانب مليئة بالأحداث المنوعة التي حلت بالدولة، فقد شهدت محاولات إصلاحية عديدة لعلها تسد نقاط الضعف التي حلت بالدولة نتيجة للعديد من الظروف". وطالت هذه الإصلاحات لواء الكرك، وكانت في الفنرة "1864-1914م"، حيث تناولها الكتاب بشكل مفصل.
كما يشير الزواهرة، إلى أن الكتاب يبرز الأحداث الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي، والتي كانت خلال فترة حكم الدولة العثمانية، وهي ما سميت بالتنظيمات العثمانية، والتي بدأت في الكرك في الفترة "1874-1914م"، لافتا إلى أن الكتاب يهدف إلى تسليط الوضوء على لواء الكرك، وإبراز كل التغيرات التي حلت به في تلك الفترة، وانعكاسات الأزمة وحالة الفساد التي تعيشها الدولة على حياة الناس في اللواء.
الكتاب جاء في ثلاثة فصول، إلى جانب قائمة بالملاحق والمصادر والمراجع، يتحدث الفصل الأول الذي يمهد إلى أوضاع الكرك قبيل فترة التنظيمات العثمانية، عن أهمية المدينة وأبرز الحضارات التي سكنتها، ويتكون الفصل الخامس وهو بعنوان "جغرافية الكرك"، من خمسة موضوعات، هي "التمسية، الموقع والحدود، التضاريس: (الجبال السهول، الوديان، العيون والينابيع والآبار)، والمناخ (الأمطار، الرطوبة، درجة الحرارة)، والسكان".
وجاء الفصل الثاني وهو بعنوان "الناحية الاقتصادية في لواء الكرك"، ويتكون من تسعة موضوعات هي "الأراضي وأنواعها، ملكية الأراضي، الزراعة، الصناعات والحرف، التجارة، الأسواق، الضرائب والرسوم وطرائق جبايتها، النقود والعملات وأنواعها، الآوزان والمكاييل والمقاييس".
أما الفصل الثالث، فهو بعنوان "الناحية الاجتماعية في لواء الكرك"، ويتكون من سبعة موضوعات هي "فئات المجتمع، الطوائف الدينية، (المسلمون والمسيحيون)، العادات والتقاليد (الأفراح، الأحزان، اللباس)، المنشآت الدينية (الأوقاف، المساجد، الكنائس، الأديرة)، القرى التابعة للواء الكرك، الخرب والآثار، المقابر والترب".
وفي خاتمة الكتاب يتناول الباحث موضوعات رئيسية خاصة بالدولة العثمانية في لواء الكرك، وكان ذلك في الفترة "1864-1914م"، وفي إطار الحديث عن التنظيمات العثمانية والإصلاحات التي حصلت على الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول الكتاب العديد من الموضوعات المهمة، حيث يوضح الكتاب العديد من الأمور الخاصة بهذا اللواء من حيث تسميته إلى مواقعه وحدوده مع المناطق الأخرى وتضاريسه ومناخه، وجوانية الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
ولقد كان لواء الكرك في الدولة العثمانية، من أهم ألويتها، كغيره من المناطق، ولكن المحدد الأساس لذلك هو مدى قدرة أي منطقة على دعم الدولة اقتصاديا في الدرجة الأولى، وإضافة إلى عوامل أخرى، مثل مواقعها وحصانتها وغيرها من عوامل القوة، حيث بدأت المحاولات الإصلاحية الحقيقية في الدولة العثمانية في العام 1839م، من خلال فرمان شريف كلخانة، والذي تمثل بجلوس السلطان عبدالحميد الأول على عرش السلطنة، والذي أعلن من خلاله البدء بالإصلاح الداخلي ومحاولة الخروج من حالة الفساد في البلاد بناء على العديد من المطالبات بذلك، والتي جاءت نتيجة الابتعاد عن تعاليم الديانة الإسلامية كما كان واضحا في الفرمان نفسه.
ويضيف، لم يلتزم هذا الفرمان بما جاء في مضمونه، فكانت نتيجة ذلك إعلان فرمان آخر برواسخ جديدة من شأنها إصلاح ما لم ينفذ في الفرمان السابق، فجاء مؤكدا العلاقة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وغيرها من المبادئ التي ارتكز عليها، وقد بدأت الحركات الإصلاحية في لواء الكرك العام 1864م، حيث استمرت الدولة على النهج المتبع نفسه مع باقي المناطق.
ويوضح، أن الدولة حاولت القيام بإصلاحات عديدة من خلال إصدار قوانين خاصة بالأراضي في العامين 1858م، و1860، لكنها لم تلبي طموح الجميع، فقد سيطرت الدولة من خلالها على العديد من الأراضي لصالحها، وإبراز الصورة الحقيقية للواء الكرك، وإظهارها كأهمية استراتيجية وعسكرية نوعية على طرق التجارة العالمية، ومن مظاهر تلك الأهمية الآثار التي تحتويها والمعالم الدينية الإسلامية والمسيحية، وهي مقصد مهم ومرر لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الشمال.
ويشير إلى انتهاء سياسة الإصلاح في الوصول إلى النتائج الجديدة على المنطقة برمتها، ولكن لم تكن الأقول مثل الأفعال، فتلك المحاولات لم تكن كافية لإخراج الدولة من ضعفها الذي تعاني منه في كل مجالاتها، كيف لا والدولة لم تدعم المواطن بشكل حقيقي وهو أساس هذا الدائرة، بل إنها أثقلت كاهلة بفرض الضرائب والعديد من المطالبات التي جعلته يستغني عن أرضه حتى.
ويقول الزواهرة: "إن الكتاب يبين تضاريس المنطقة وعلاقة أهل الكرك بأرضهم وكيف تعاموا مع الظروف الميحطة بهم، وقد أظهر حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى اندماجهم مع أبناء المناطق الأخرى وأبناء الديانات الأخرى، ومن الواضح أن العلاقة كانت قائمة على الإنسانية والمودة بما ظهر من تأقلم وتشارك في أغلب مظاهر الحياة العامة". ما أدى إلى تباطؤ الدولة العثمانية في حل المشكلات الداخلية وإضعاف القوى المسيطرة التي أصبحت على تحكم شبه تام بالدولة، إلى فقدان المواطن ثقته بها وضعف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة.
ويضيف، أظهر الكتاب العديد من الرحالة الجوانب الإيجابية في الكرك ونقلوا حضارة كاملة إلينا، وخاصة الاجتماعية منها، والتي شاركوا بها بشكل مباشر واحتكوا مع أهلها، حيث حرص بعض الرحالة الأجانب ومنهم تريسترام في توضيح الصورة الحقيقية، لأهل الكرك، خاصة عشيرة المجالي، والتي كانت عكس ما ذكروه، فهي قامت عبر الزمن على تقديم يد المساعدة للمسيحيين وغيرهم من المجالات كافة، واستضافتهم في أراضيها من دون انحياز أو تمييز.
ويرى أن أهل الكرك، اتصفوا في هذه الفترة بالعديد من الصفات الحميدة، مثل الكرم واحترام الضيف وتقديره، وهذا يعطي انطباعا إيجابيا عنهم، وقد ذكر ذلك العديد من الرحالة الأجانب في زيارتهم لها، وأكثر ما أعطى هذه المنطقة طابعي القوة والسيطرة، هو طبيعة جبالها وقلعتها الحصينة التي تميزت عبر العصور، وحاول الجميع السيطرة عليها.
وفي المقدمة يقول الزواهرة: "إن كتابه يقدم جزءا من أجزاء الدولة العثمانية وركنا أساسيا منها وهو لواء الكرك، وتعد هذه الدولة أطول من حكم العالم الإسلامي، وأظهر بذلك الكثير من جوانب القوة والضعف، والتي لاحقتها على مدار حكم سلاطينها، وامتدت إلى مدن ودول كثيرة، وكانت بين العامين "1299-1924م"، تقريبا، حيث ما يقارب "6"، قرون من الإنجازات والإخفاقات، والتي سيخصصها الكتاب عن لواء الكرك بالتحديد".
ويشير المؤلف، إلى أن الكرك كانت متواجدة على الخريطة العالمية قديما، حيث ظهرت في العصور القديمة واشتهرت وقتها بالزراعة، فهي المحدد الأساسي آنذاك لحياة الإنسان، وامتدت منذ ذلك الوقت مرورا بالعصر العثماني إلى وقتنا الحالي، وبذلك اكتسبت الكرك أسماء عديدة تبعا للعصر الذي عاشته. وأكثر ما كان يميز هذه المدينة هي قلعتها الحصينة التي مر عليها الكثير من الملوك، وقد قامت عليها الكثير من المعارك في صورة واضحة لحصانتها وحصانة مدينتها.
ويرى، أن الحضارات المتعددة على أرض الكرك استمرت بالوجود، وهذا يدل على عمق هذه المنطقة في التاريخ، وأهميتها التي اكتسبتها مع الزمن، فقد كانت في قلب الحضارة النبطية في يوم من الأيام، أضف إلى سيطرتها على طرق تجارية مهمة، ووقوعها على مفترق طرق بين شبه الجزيرة العربية ومصر وبلاد الشام، وعمقها السياسي والعسكري والثقافي.
وبين، أن لواء الكرك حظي خلال فترة الحكم العثماني بالاهتمام الكبير، خاصة في الفترة التي تناولها الكتاب "1864-1914م"، فقد عد مركزا مهما ومكانا يستحق كل ذلك العناء. وعلى مدار حكم السلاطين جميعا حصل هذا اللواء على إنجازات عديدة ومحاولات إصلاحية كثيرة، تقدمت به خطوة إلى الأمام، خاصة بعد حالة الفساد التي حلت بالدولة، وظهور قوى أخرى حاولت السيطرة على المشهد بشكل أو بآخر، وبذلك قامت بإضعاف تلك القوى في محاولة منها للإصلاح والتغيير في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، حيث بدأت تلك الإصلاحات بعد المناداة من أطراف عديدة بضرورة التحرك لإنقاذ ما تبقى من الدولة، وكان ذلك بداية بالمحاولات التي أطلقها السلطان سليم الثالث "1789-1807م"، حيث كانت الإصلاحات في بدايتها في الجانب العسكري وتنظيم الجهازين المالي والإداري، وفي ذلك الوقت عرفت هذه المحاولات والإنجازات بـ"النظام الجديد"، إلا أن السلطان لم ينجح في إتمام مهامه، فقد عزل وقتل في النهاية، ومن بعده لم يتوانى السلطان محمود الثاني عن ذلك، فحاول جاهدا القضاء على الإنكشارية ونجح في ذلك، لكن إصلاحاته لم تكن كافية لإخراج الدولة مما هي فيه.



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