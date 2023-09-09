Saturday, 09 September 2023 09:58 GMT

كيف تتصرف عند وقوع الزلازل؟

9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء أول من أمس، ما أسفر عن مقتل 632 شخصًا و329 جريحًا وإجبار العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع.. إليكم كيفية الاستعداد للزلال والتصرف عند وقوعها. بحسب مانشر موقع "سي ان ان العربية".
وفيما يأتي خطوات يجب اتباعها عند حدوث هزة أرضية بناء على مكان وجود الشخص، أوصت بها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، والصليب الأحمر الأميركي، في مراحل سابقة.
- إذا كنت داخل المنزل، ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج.
- اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات.
- ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي معلقات قد تسقط مثل الإضاءة والأثاث.
- إذا كنت في السرير، فابق في مكانك واحم رأسك بوسادة.
- لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكدا من أنها قوية وتستطيع التحمل.
- لا تستخدم المصاعد.
- كن على دراية بأن الكهرباء قد تنقطع، وقد تعمل أجهزة إطفاء الحريق فجأة.
- إذا كنت خارج المنزل، ابق في منطقة مفتوحة.
- تحرك بعيدا عن المباني وأعمدة إنارة الشوارع، والأسلاك الكهربائية، والحفر، وخطوط الوقود، والغاز.
- ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة. أخطر الأماكن تقع عند مخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.
إذا كنت تقود السيارة
توقف بعيدا بأسرع ما تسمح به معايير السلامة، وابق في السيارة. وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني، والأشجار، والجسور، وأسلاك الكهرباء.
سر بهدوء في السيارة بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون تضررت جراء الزلزال.
شغل الراديو للاستماع إلى آخر الأخبار، وتلقي التعليمات والتوجيهات التي قد تصدرها السلطات المعنية.
إذا كنت عالقا تحت حطام
قم بتغطية فمك بمنديل أو قطعة ملابس.
اطرق على أنبوب معدني أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير علمًا بأن ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار.
وفي ما يأتي، كيفية الاستعداد قبل وقوع الزلزال، وفقًا لما ذكرته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية:
تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل الخزائن، والثريات، والرفوف، وغيرها.
تصليح التشققات في المبنى والأسلاك الكھربائية.
تحديد الأماكن الآمنة في كل غرفة للتوجه إليها في حال وقوع زلازل: تحت الطاولات قوية الصنع، أو بجانب حائط داخلي بعيدا عن الزجاج، والمرايا، وكل ما يمكن أن يتكسر.
- إرشاد أفراد الأسرة إلى اتجاه مخارج الطوارئ في المنزل.
- تدريب أفراد الأسرة على الإسعافات الأولية.
توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لاستخدامها في حال حدوث زلازل، مثل حقيبة طوارئ وحقيبة الإسعافات أولية.



MENAFN09092023000072011014ID1107037880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث