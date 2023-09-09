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محمود سلطان: اللون الفلكلوري الأقرب لنفسي وغناء الترويدة إضافة نوعية

9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






صرح الفنان الأردني محمود سلطان، أنه يحضر عملين جديدين من المقرر طرحهما قريباً، الأغنية الأولى تحت عنوان (يا شعيلة)، وهي من ألحان الفلكلور وتوزيع خالد العلي، أما الأغنية الثانية (جينا عالفرح)، فهي مخصصة للمناسبات كحفلات الخطوبة والزفاف، وهي من كلمات خالد النمري، وبألحان فلكلورية وتوزيع خالد العلي.
وأكد، أنه يميل للغناء باللون الفلكلوري والتراثي، ويغني بلهجات عربية عدة منها: "المصرية واللبنانية والسورية والعراقية والخليجية"، إضافة إلى غناء الألوان الشعبية.
ويعيش الفنان سلطان، حالة من النشاط الفني العام 2023، حيث أحيا عددا من الحفلات على المستوى المحلي، من أبرزها مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وقدم وصلته بباقة من أجمل الأغنيات التي تنوعت بين التراث الشعبي، ومجموعة من الأغنيات الفلكلورية.
وشارك أيضا في مهرجان الفحيص ومهرجان صيف عمان ومهرجان صيف الأردن في مدينة إربد، مقدراً دور الجهات المعنية في إقامة المهرجانات والفعاليات، داعيا إلى الاستمرار بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تقرب الفنان الأردني من جمهوره في محافظات المملكة، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو الرواج للفنان.
ويشير، إلى أهمية دور الفنان بالارتقاء بذوق الجمهور، مؤكداً أن الفنان هو الذي يقدم إبداعا يسهم في إدخال الفرح لقلوب الناس، بأسلوب محبب، وهذا يتطلب الدقة في اختيار الكلمة المغناة، واللحن الملائم جدا للصوت، مستلطفاً الأغنيات الطربية والتراثية والفلكلورية.
ويركز سلطان في اختياراته، على الغناء العربي الأصيل، رافضاً الانجرار وراء الموجة التي ضربت الأغنية الفلكلورية والطربية خلال العقود الماضية، فهو يمتلك صوتاً شجياً جميلاً وثقافة موسيقية واسعة وحساً فنياً مرهفاً وقدرة متجددة على الأداء الغنائي.
وتحدث سلطان لـ "الغد"، عن تجربته في غناء
"الترويدة" لخمس عشرة أغنية، أداها ضمن حلقات المسلسل الخليجي "ليلى" وهي من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي، ومن ألحان وتوزيع الدكتور أيمن عبد الله، معتبراً أنها تجربة ثرية ساهمت في ترويج الأغنيات، وساهمت بالتعرف على ما يقدمه الفنان من أغان تروق لذوق الجمهور، مؤكداً أن الأغنية في أي مسلسل درامي تكرر على مدى حلقات المسلسل الذي له متابعين، وهو شكل من أشكال الترويج والتسويق لأعمال الفنان.
وأكد سلطان، أهمية الأغنية الوطنية ودورها في إشعال حب الوطن داخل كل فرد، مؤكدا أنها تأخذ المستمع وتحمسه وتذكره أنه يعيش على أجمل أرض، ولها تأثير مباشر وحاضر في أذهان الجمهور، كما تعمق الولاء والانتماء للوطن وقيادته، متمنيا إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالمنوعات الغنائية، لخلق جو فني تستعيد في الأغنية الأردنية حقها في الانتشار الأوسع.
كما دعا سلطان كل مبدع في مجال إبداعه إلى أن يعتمد على ذاته، وأن يصارع لإبراز إبداعه وتقديمه بصورة راقية حتى يبقى موجوداً على الساحة، مشيراً إلى أن دور الفنان نثر الفرح وإسعاد الناس.
وحصل الفنان على جائزة مهرجان الأغنية، لتتوج مسيرته الغنائية التي بدأها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وفق قوله، مبينا أن الجائزة التي حصل عليها في المهرجان نقطة إيجابية في سجله الفني.
ويذكر أن محمود سلطان قد استهل مشواره الفني في سن مبكرة في العام (1991)، وقدم من خلال مسيرته على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مجموعة أغان عاطفية وتراثية ووطنية، وشارك أيضاً بأكثر من أوبريت وطني وعربي، توجها بفوزه بجائزة المركز الأول في (مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020).



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