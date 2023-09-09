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مطلق العيارت النارية لا يشرفنا حضوره.. عبارات صارمة تتصدر دعوات الأفراح

9/9/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






"مطلق العيارت النارية لا يشرفنا حضوره".. عبارة لفتت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك عدد كبير من رواده صورة لبطاقة دعوة لحفل زفاف تتضمن تلك الكلمات، في دلالة على الصرامة في الحد من هذه الظاهرة "القاتلة".
جاءت تلك الخطوة من قبل "أصحاب الفرح"، بعد العديد من الحوادث الأليمة التي تحول الأفراح إلى أتراح، كان آخرها وفاة "عريس معان"، الذي رحل قبل ساعات من زفافه بسبب إطلاق العيارات النارية في فرحه من قبل أحد أصدقائه المقربين، ما أحدث حاله حزن شديدة في الأردن، وبالتالي إجراءات حكومية وذاتية شديدة الصرامة للحد من هذه الظاهرة.
لم يكن حادث "عريس معان" هو الأول في المملكة، بل جاء بعد مئات الحوادث القاتلة أو التي تسببت بحدوث إصابة دائمة بين المتضررين، حيث أصيبت طفلة منتصف الشهر الماضي بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، خلال نتائج الثانوية العامة في محافظة جرش، وما تزال قيد العلاج وحالتها حرجة.
بعد تلك الحوادث الأليمة، بات أصحاب المناسبات على اختلافها يطلقون دعوات يرافقها الكثير من التشديد على عدم إطلاق العيارات النارية، بل إن بعضهم، كما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، منع بعض ضيوفه من الدخول إلى موقع الزفاف بسبب حملهم للسلاح خوفاً من "تصرف طائش" منهم وإطلاق النار في وسط حضور المئات في المكان.
في الوقت ذاته، كرر كثيرون بعد ذلك تلك العبارة التي لا تحتفي بحضور مطلقي العيارات النارية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بطاقة الدعوة بهدف تشجيع أفراد المجتمع على أن يكونوا أكثر صرامة وواقعية في تطبيق شروط الأمان في المناسبات، والتي يمكن أن يحددها "أصحاب المناسبة"، كونهم الأحق في تنظيم مناسباتهم وحماية الضيوف ومنع كل متهور من أي تصرف مؤذ مهما كانت طبيعته.
ولكن إطلاق العيارات النارية، تعد إحدى أكثر طرق الإيذاء في المناسبات، فقد تعمد كذلك عدد كبير ممن لديهم مناسبات في هذه الفترة والأيام المقبلة، إلى نشر إيضاح من قبلهم حول رفضهم التام لأي محاولة لإطلاق العيارات النارية، عدا عن أن الكثير منهم تعمد أيضاً وضع "آرمات" على بوابات بيوت الفرح وفي الشوارع المؤدية إليه تطالب بعدم إطلاق العيارات النارية تحت طائلة المسؤولية.
وأصبحت تلك "الآرمات" التحذيرية، منتشرة بكثرة في المناسبات، ما يعني أن هناك وعيا مجتمعيا، وتعاونا ما بين الجهات الرسمية والأهلية، والمبادرات الفردية من العائلات، التي تحرص على حماية أبناء منطقتها من أي أذى محتملا من قبل مطلقي العيارات النارية في المناسبات.
كما تضمنت تلك المبادرات المجتمعية، اتفاق أبناء المجتمع أو المدنية والقرية على إطلاق "وثيقة" لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، حيث يتم تنظيمها بحضور شيوخ ووجهاء المنطقة، ومندوبين عن المؤسسات الرسمية فيها من المحافظة ومديرية الأمن العام، وأعضاء مجلس الأمن المحلي والشرطة المجتمعية والبلديات، والجمعيات الخيرية المعنية في المنطقة ذاتها، بحيث يتم معاقبة كل فرد يخترق تلك الوثيقة وتحويله للقضاء.
هذا التفاعل الاجتماعي الإيجابي يراه أستاذ وخبير علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، طريقة فعالة في وقف إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إذ يوجد في الأردن الكثير من الأنظمة والتعليمات والمواثيق الشعبية، ولكن للأسف جميعها تجد من ينتهك هذه الحرمة ويمارس سلوكه الخاطئ.
لذلك، الآن وسيلة المنع الوحيدة لوقف النزيف من إطلاق العيارات النارية كما يرى خزاعي، هي الردع المجتمعي، بمعنى أن جميع أبناء المجتمع يتفاعلون مع بعضهم البعض ويتحدون ويتفقون على كلمة واحدة في أي مناسبة لديهم، ورفض أي شخص يحاول أن يمارس هذا السلوك ويلحق الأذى بالآخرين.
ويعتقد خزاعي، أن أصحاب الدعوة أو المناسبة يقع على عاتقهم منع إطلاق العيارات النارية، فالردع المجتمعي الوسيلة الأنجع الآن، والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الظاهرة وتأكيد منع التستر على من يمارس هذا السلوك، والإبلاغ عنه والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم إعطائه الفرصة لارتكاب أي مخالفة.
إلى ذلك، يؤكد خزاعي، أهمية التوعية في مختلف الوسائل، سواء من خلال الإعلام، دور العبادة، المدراس، الجامعات، خاصة بين فئة الشباب، الذين هم أكثر ممارسة لهذا السلوك، عدا عن أهمية التوعية على منصات التواصل وإظهار مدى الألم والأذى الذي تسببه هذه العادة الخطيرة.
وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، على أنه، "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا من دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدمه من سلاح، ولو كان مرخصا".
إضافة إلى تلك العقوبات التي من المفترض أن تكون "رادعة"، فقد بينت دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى شرعية خاصة في هذا الشأن، والتي تضمنت أنه "لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذى للمسلمين، ولأن فيه مخالفة للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى من يقوم بذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال".



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