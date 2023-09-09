اعتبر خبير الأوبئة الأمين العام المساعد لشؤون الإدارة الأسبق في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن المعاني، أن هناك انخفاضا في جودة الخدمات الصحية في المملكة، عازيا ذلك إلى الزيادة السكانية وارتفاع أعداد اللاجئين، فضلا عن نقص الإمكانيات المادية لمواكبة تلك المستجدات، وداعيا إلى التفكير جديا بأسلوب "المعالجة عن بعد" كوسيلة لتخفيف الضغط على المرافق الصحية.



جاء ذلك في قراءة متأنية قدمها المعاني لـ"الغد"، حول واقع الخدمات الصحية والطبية في المملكة من حيث التحديات والصعاب والحلول المقترحة.



وبخصوص مستوى جودة الخدمات الصحية الأولية، قال المعاني إن الملاحظ أن محافظة العاصمة التي يقطنها نحو 4.5 مليون نسمة، لا يوجد فيها سوى مستشفيين حكوميين هما "البشير" و"حمزة"، وبعدد أسرة لا يتجاوز 1500 سرير.



وبين أن من شأن ذلك أن يولد ضغطا على البنية التحتية، وعلى الكوادر الطبية والصحية والتمريضية في القطاع الذي يقدم خدمات العلاج الصحية للمراجعين يوميا، وفي الوقت ذاته لا يستطيع قطاع الصحة العامة زيادة أعداد كوادره البشرية المؤهلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ما أدى إلى غياب الخطط وآليات المتابعة للحالات المرضية الحرجة والإشراف عليها بشكل فعال، وحسب البروتوكول الطبي الموضوع لمعالجة هذه الحالات.



وأكد أن هناك زيادة في الضغط على المؤسسات الطبية والصحية نتيجة ظهور أوبئة جديدة، مثل جائحة كورونا التي استمرت ثلاث سنوات وأدت إلى إرهاق الكوادر الطبية والصحية، واستهلاك الأجهزة والمعدات بشكل كبير ومكثف، إضافة الى ضعف الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية أو الوقائية والصحة العامة، ما يؤدي لزيادة الحاجة إلى مراجعة المستشفيات وإرهاق أقسام الإسعاف والطوارئ فيها.



وبحسب دراسات صحية وفقا للمعاني، تبين أن 75 % من أعداد الحالات التي تراجع أقسام الإسعاف والطوارئ الطبية هي حالات غير طارئة ويمكن معالجتها في العيادات والمراكز الصحية الأولية والشاملة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، لافتا الى أنه يمكن حل المشاكل والمعوقات التي تواجه أقسام الإسعاف والطوارئ في حالة الاستخدام الكافي للتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الصحية، على غرار العلاج عن بعد في المرافق الصحية التابعة للقطاع العام.



كما اقترح تفعيل المراكز الصحية الشاملة من حيث تزويدها بالكوادر الطبية والصحية المؤهلة والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والصحية.



ولفت الى وجوب العمل على معالجة النقص الحاد في التخصصات الطبية في مستشفيات الأطراف الحكومية والمراكز الصحية الشاملة، لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وهذا الأمر إذا لم تتم معالجته سيؤثر على جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمراجعين، إضافة الى أهمية العمل على تأمين الصحة للجميع وبشكل عادل، وأن يكون الوصول إلى الصحة بشكل ميسر من خلال توسيع تغطية التأمين الصحي وإيجاد توازن في الإنفاق على الصحة بين المدن والريف والمحافظات.



برامج التأمين الصحي ووقف الازدواجية



وبين المعاني أن من العوائق والصعوبات التي تواجه تطوير الخدمات الصحية والطبية، تنوع برامج التأمين الصحي والازدواجية في التغطية الصحية، ما يتطلب وجود سجل وطني شامل للتأمين الصحي في المملكة يعالج الاختلالات والازدواجية في التغطية، ويعزز فرصة غير المؤمن عليهم للحصول على تغطية مناسبة وكافية ضمن خطة واضحة المعالم مبنية على بيانات دقيقة للإعفاءات الطبية التي تمنح للمواطنين غير المؤمنين.



وفي هذا المجال، من الضروري إجراء دراسة شاملة لوضع التأمينات في القطاع العام وأنواعها ومستوياتها، والعمل على توحيدها تحت مظلة واحدة مشتركة، وكذلك تحديد فترة زمنية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بحيث يراعي توفير الخدمة الصحية للفئات الضعيفة، مثل العاطلين عن العمل وكبار السن وممن يعانون من الأمراض المزمنة.



وتابع: "لا بد من دراسة تطبيق التأمين الصحي لمشتركي الضمان ممن ليس لديهم تأمين آخر، من خلال دراسة واقعية ودقيقة تحدد الطريقة المناسبة والصحيحة، بحيث لا تؤثر على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماديا".



أما فيما يتعلق بتنظيم وتحسين المنظومة الصحية في المملكة، وفق المعاني، فلا بد من تفعيل القانون في قضايا الصحة العامة وتعزيز دور السلطات التنظيمية، وضرورة تفعيله في جميع محاوره وبنوده، فضلا عن الحاجة الماسة لتفعيل وتنشيط والبدء بتطبيق قانون المسؤولية الطبية لما له أثر كبير في تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها، وبما يحفظ حقوق الطرفين وجميع الأطراف الأخرى.



الإنفاق على قطاعات الرعاية



وبالإشارة إلى موضوع الرعاية الصحية الأولية، لفت المعاني الى أن مستوى الاهتمام بها أقل من مستوى الاهتمام في مجال الرعاية الصحية الثانوية والثالثية المكلفة ماديا، مشددا على ضرورة تعزيز الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين بنيتها التحتية، ووضع برامج صحية وقائية وحملات توعوية صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، إضافة الى إشراك المجتمع في الوصول إلى الحاجات الواقعية والفعلية على مستوى التخطيط الاستراتيجي الصحي والتنفيذ والتقييم.



وقال إنه كلما زاد الاهتمام والانفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية، قل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية.



وأشار إلى أن آخر الدراسات العلمية الواقعية تشير إلى أن المملكة تنفق على الرعاية الصحية الأولية حوالي 19-21 % من إجمالي الإنفاق الصحي الحكومي، وباقي الإنفاق يتم صرفه على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية.



وبين أيضا ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية وإدماجها في مجال الرعاية الصحية الأولية والشاملة باعتبارها عنصرا أساسيا من مكونات الحق في الصحة والحصول عليها لجميع المستهدفين، مشددا على وجوب الاستعداد والتأهب لأي طارئ، وتعزيز النظام الصحي للأزمات المتوقعة عبر خطط وآليات واستراتيجية وتدريب وبناء القدرات البشرية المؤهلة، وذلك لتحسين الاستجابة الأولية والفورية للكوارث والأزمات والأوبئة مستقبلا.



قياس مستوى الرضا



وأشار المعاني إلى أن من المؤكد أنه لم يتم إجراء دراسات علمية لقياس مدى رضا متلقي الخدمات الصحية في المملكة، لمعرفة واقع الحال بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية بجميع مستوياتها الثلاثة الأولية والثانوية والثالثية.



ولفت الى أهمية أن ننظر إلى المحور الصحي وجودته، والمشاكل والمعوقات التي تعترض طريق الإصلاح والتحسين والتطوير في القطاعات الصحية الحكومية، مشددا على وجود حاجة ملحة لإجراء دراسات علمية واقعية لقياس مدى رضا المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية في المنظومة الصحية والجوانب القانونية من التشريعات المختلفة في مجال الصحة العامة وقانون المسؤولية الطبية، بهدف صياغة خطط التطوير والتحسين في القطاعات الصحية الحكومية بناء على نتائج وتوصيات تلك الدراسات.



وبين أننا أمام مرحلة تحديث شامل تستدعي التخطيط الاستراتيجي الصحي والإدارة الصحية المجتمعية والرعاية الصحية الأولية، ويجب الاعتراف أن الأردن خطا خطوات واضحة وواسعة في تحسين الوضع الصحي، في القطاعين العام والخاص.

واستدرك: "غير أن المنظومة الصحية يجب تقييمها ودراستها بشكل واقعي ومنطقي، على أن تكون رسالة ورؤية القطاع الصحي واضحة المعالم، وموزعة المسؤوليات والمهام على كافة المستويات، وذات أهداف واضحة وواقعية ومحددة في فترة تنفيذ قصيرة الأمد، ومتوسطة، وطويلة، علاوة على تحديد المسؤولية والتقييم والمتابعة والتعديل كلما ظهرت حاجة لذلك، على أن يتم إشراك المجتمع المدني في جميع المراحل المختلفة، بدءا من التخطيط الاستراتيجي الصحي، وانتهاء بمرحلة التقييم والمتابعة والتعديل".



إنشاء بنك معلومات وطني



وأوضح المعاني أنه نظرا لضرورة الحصول على المعلومات والأرقام والإحصاءات الصحية المطلوبة، فيجب إنشاء مركز أو سجل أو بنك وطني للمعلومات الصحية يضمن الوصول السلس والسهل للمعلومات وتشارك فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية.



ولفت الى أن من شأن ذلك أن يوجد تنسيقا بين مؤسسات التعليم العالي التي تخرج الكوادر الطبية والصحية والمساندة، والجهات التي تقدم الخدمات الطبية والصحية مع الجهات التي تقوم بتشغيل خريجي هذه المؤسسات.



ودعا الى العمل على التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي التي تدرس الكوادر المؤهلة في المجال الصحي وأصحاب العمل (قطاعان عام وخاص) لسد الفجوة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي والكفاءات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.



وبخصوص التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في المجال الطبي والصحي العام من حيث التدريب والدعم اللوجستي والفني وتجهيز البنية التحتية الإلكترونية، أشار الى أهمية تجويد تشريعات القطاع الصحي، والاهتمام بالشراكات مع الجهات والقطاعات الأخرى وتفعيلها لإيجاد الدعم السياسي والاجتماعي، وإرساء شراكة حقيقية بين قطاع الصحة العامة وجميع القطاعات الأخرى في المجتمع.



وقال إن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، ومنشآت القطاع الصحي الحكومي بشكل عام، وبخاصة في المحافظات، يساعد على تحسين جودة الخدمة الطبية، مشددا على حق المواطن في الحصول على الدواء بأي طريقة قانونية ومشروعة بعيدا عن الإجراءات الإدارية والمالية الأخرى.



ودعا الى الاهتمام وتفعيل المستودعات المركزية ومستودعات إقليمي الشمال والجنوب، والاهتمام بالأجهزة الطبية وصيانتها، واستبدال القديمة منها بأخرى حديثة، وتوفير الأجهزة للمختبرات المركزية وحسب احتياج كل محافظة، إضافة إلى إنشاء مختبرات لفحص المياه في جميع المحافظات،وتفعيل المراكز الصحية الأولية والشاملة الموجودة في جميع أنحاء المملكة.



توصيات



في ختام قراءته، أوصى المعاني باستخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الصحية والطبية في المعالجة عن بعد في المرافق الصحية العامة، للمساعدة على تقليل الحاجة للمراجعات في بعض الخدمات الصحية.



كما أوصى بضرورة التوجه لإنشاء مستشفيات جديدة، خصوصا في العاصمة، نظرا للكثافة السكانية الضخمة، وزيادة الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الصحية الأولية والشاملة، إذ لا يصرف حاليا سوى 19-21 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة.



ودعا إلى توفير الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتخصصية، لاسيما في المحافظات.

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