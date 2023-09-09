قررت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.



وقال هذه الجهات مجتمعة في كتاب موجه إلى وزير الصحة فراس الهواري، إن انسحابه من اللجنة يأتي احتجاجا على عودة نقابة الأطباء للتصعيد عبر كتاب وجهته إلى شركة الحوسبة الصحية الدولية واشتراط تطبيق الصندوق التعاوني ولائحة الأجور الجديدة.



واستغربت إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية.



وأعلنت الانسحاب من لجنة التسعير، وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".











