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الملك يوجه الحكومة لتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمغرب

9/9/2023 2:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب، يوم أمس الجمعة.
وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، موجها الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات.
وأعرب جلالة الملك في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي العزيز ولأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



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