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للعام الثاني على التوالي ... إعلام الأمن العام يحصد جوائز التوعية العربية.

9/9/2023 2:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




حققت مديرية الأمن العام جائزة عربية جديدة في مجال التوعية، بحصولها على المركز الأول عن أفضل نشرة توعويه تثقيفية، والمركز الثالث عن أفضل فيلم توعوي في مجال الدفاع المدني، ضمن المسابقة التي نظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.

وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش انعقاد المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والذي عقد في االمغرب.

وسلم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجوائز للفائزين في المسابقة، والتي تعقد كل سنتين على مستوى أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني في الدول العربية، وجاءت هذا العام تحت عنوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) في التعامل مع التغيرات المناخية.

وشاركت مديرية الامن العام في المسابقة من خلال مواد توعوية شاركت بها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وتسلم الجوائز مندوباً عن الأمن العام الأردني العقيد أحمد النعيمات، من مديرية الدفاع المدني - الأمن العام الأردني.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام حصدت وللعام الثاني على التوالي جوائز التوعية على مستوى الوطن العربي، إذ كانت قد تسلمت العام الماضي (2022) جائزة افصل فلم توعوي في مجال التوعية المرورية، كما كانت قد شاركت في مسابقة التوعية في مجال الدفاع المدني في النسخة السابقة من المسابقة، محققة المركز الأول عن مسابقة أفضل فلم توعوي في العام (2021).



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