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الأمانة: نعمل يوميا لتجهيز البنية التحتية لشوارع عمان

9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت أمانة عمان الكبرى، أنها تعمل يوميا على قدم وساق في تجهيز البنية التحتية لشوارع العاصمة.

وقال المدير التنفيذي لعمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن أعمال تخطيط الشوارع كممرات المشاة، هي إجراء روتيني يومي.

وأضاف أن كوادر الأمانة تجري دوريا صيانة لجسور المشاة كي تخدم مستخدميها من المواطنين.

وحول إمكانية استخدام الشاشات المنتشرة في شوارع العاصمة في بث رسائل توعوية للمواطنين لتعريفهم بمواد قانون السير لتلافي الوقوع في المخالفة، أوضح أن هناك رسائل إرشادية تبث عبر تلك الشاشات وفق الحاجة، مشيرا إلى أنه من الممكن بالتوافق مع مديرية الأمن العام بث رسائل جديدة ذات صلة بقانون السير الجديد، إضافة إلى تعزيز انسيابية السير على الطرقات بما يخدم الوطن والمواطن.

وأكد الفاعوري، أن الامانة جاهزة لتقديم أي خبرات أو استشارات تطلبها منها أي بلدية من بلديات المملكة.



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