ولي العهد: اللهم احفظ أهلنا في المغرب

ولي العهد: اللهم احفظ أهلنا في المغرب
التاريخ
9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي، التعازي إلى ملك المغرب محمد السادس وإلى الشعب المغربي، بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب، يوم أمس الجمعة.
وقال عبر صفحته على انستغرام :“أحر التعازي إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال المؤسف .. اللهم اجعل أهلنا في المغرب في أمانتك ورعايتك واحفظهم من كل شر”.
MENAFN09092023000072011014ID1107037869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.