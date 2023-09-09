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ولي العهد: اللهم احفظ أهلنا في المغرب

9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي، التعازي إلى ملك المغرب محمد السادس وإلى الشعب المغربي، بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب، يوم أمس الجمعة.
وقال عبر صفحته على انستغرام :“أحر التعازي إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال المؤسف .. اللهم اجعل أهلنا في المغرب في أمانتك ورعايتك واحفظهم من كل شر”.



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