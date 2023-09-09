الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المغربي معزياً بضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي اليوم السبت، معزياً بضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة بوقت متأخر من يوم الجمعة.
وأعرب الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متضرعاً من العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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