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الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المغربي معزياً بضحايا الزلزال

9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي اليوم السبت، معزياً بضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة بوقت متأخر من يوم الجمعة.

وأعرب الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متضرعاً من العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



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