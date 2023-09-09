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طفل لعب بسلاح ناري فكانت النتيجة كارثية!

9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بعيار ناري في منطقة الرأس عن طريق الخطأ داخل منزله بمنطقة المنارة شرقي العاصمة عمان.

وكشف مصدر أمني أن الإصابة تمت أثناء عبث طفل قريب له بالسلاح الناري الذي يعود لوالده.

وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى البشير وحالته العامة سيئة جداً فيما تم التحقظ على مطلق النار ووالده والتحقيق جار .



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