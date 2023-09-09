طفل لعب بسلاح ناري فكانت النتيجة كارثية!
التاريخ
9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بعيار ناري في منطقة الرأس عن طريق الخطأ داخل منزله بمنطقة المنارة شرقي العاصمة عمان.
وكشف مصدر أمني أن الإصابة تمت أثناء عبث طفل قريب له بالسلاح الناري الذي يعود لوالده.
وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى البشير وحالته العامة سيئة جداً فيما تم التحقظ على مطلق النار ووالده والتحقيق جار .
MENAFN09092023000072011014ID1107037867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.