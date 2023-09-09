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مكانة المرأة.. واستحقاقات التمكين

9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بدران






نجح الأردن في أن يتقدم على كثير من الدول في التحاق الإناث بالتعليم عموما، والتعليم العالي على وجه الخصوص. فوصلت نسبة الخريجات الجامعيات من الإناث 53 % مقابل 47 % للذكور. ومن جانب آخر فإن الشركات الأردنية تأتي في مقدمة الشركات على المستوى الدولي التي وقعت على مواثيق اتاحة فرص العمل أمام المرأة. كذلك فإن نسبة المعلمات الإناث من كادر وزارة التربية والتعليم تصل إلى ما يقارب 60 %. اما نسبة الطلبة الأوائل في امتحانات التوجيهي فإن الإناث تتقدم على الذكور على مدى سنوات متعددة، وكذلك جوائز الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز فإن الجزء الأكبر من الجوائز يذهب الى المعلمات قبل المعلمين.
وتؤكد خطة التحديث الاقتصادي على أهمية دور المرأة وتمكينها، في حين اشترط قانون الاحزاب 20 % من الأعضاء ان يكونوا من الإناث و قد تجاوزت المرأة الرقم لتصل إلى 35 %. يضاف إلى ذلك النسبة العالية من النساء الناشطات في منظمات المجنمع المدني على أنواعها.
ومع هذا، فإن فجوة الجنوسة ما تزال كبيرة في الأردن، كمعظم الدول العربية، ولم تتجاوز 64.4 % في حين ان المعدل العالمي لفجوة الجنوسة 68.4 ليكون ترتيب الأردن 126 بين 146 دولة بينما ترتيب سنغافورة على سبيل المثال 49 وفجوة الجنوسة 73.9 % وفي قبرص 67.8 % وترتيبها 106.
ويطالعنا تقرير البنك الدولي حول مشاركة المرأة في سوق العمل ان مكانة الأردن متأخرة تماما، وهي 173 من 176 دولة. حيث لم تتجاوز مشاركة المرأة لدينا 14.7 % من القوى العاملة. وهذا الرقم المتواضع جداً مضى عليه سنوات طويلة وهو يتذبذب حول 14 % هبوطاً أو صعوداً على الرغم من التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية خلال تلك الفترة.
وهذه الحالة تثير العديد من الاسئلة على النحو التالي: أولا هل يمكن ان تكون المرأة شريكا حقيقياً في التنمية الاقتصادية اذا بقيت بعيدة عن العمل؟ ثانياً هل يمكن ان يكون لها دور فاعل
ومؤثر في الأحزاب إذا استمرت مشاركتها في سوق العمل في ذيل القائمة؟ ثالثا هل تتوقع الدولة ان ينتقل الاقتصاد الأردني إلى معدلات نمو مرتفعة تتجاوز الزيادة السكانية إذا بقيت البلاد تعمل بعيدا عن نصف قواها العاملة التي تمثلها المرأة؟. رابعا إذا كانت الكلفة الاقتصادية للتعليم العالي على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن ما يزيد على 1.25 مليار دينار سنوياً في حين ان نسبة البطالة لدى الاناث عموما 35 % ونسبة البطالة لدى النساء الجامعيات 64 %، فهل هناك توازن اقتصادي مجد ومقبول بين الانفاق وبين العائدات؟
وإذا نظرنا الى حجم القوى العاملة العاملة الأردنية والتي تصل إلى 1.85 مليون يد عاملة واحتسبنا معدل البطالة وضآلة مشاركة المرأة في سوق العمل نجد ان القوى العاملة الفعالة في سوق الإنتاج، وخارج الإدارة الحكومية، في مختلف القطاعات لا تتعدى 500 ألف يد عاملة. في حين أن بلداً مثل سويسرا، حيث مشاركة المرأة في سوق العمل 47.1 % وتقاربنا في حجم السكان، تصل القوى الفعالة في سوق الانتاج الى تسعة أضعاف الأردن او 4.3 مليون يد عاملة. وكقاعدة عامة ليس هناك من بلد احرز تقدماً اقتصادياً تراكميا متميّزاً الاّ ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تتعدى فيه 30 %. ومن هنا فإن مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل بالنسبة لنا اشكالية اقتصادية اجتماعية من الدرجة الأولى لا تحتمل التغاضي عنها وكأنها أمر اعتيادي. وعلى الدولة ان تتذكر ان مساهمة المرأة في الناتج المحلي الاجمالي تمثل ركنا اساسياً في حجم ونمو الاقتصاد الوطني. ان خطورة المسألة تتطلب مقاربات مختلفة وعملية حتى يمكن جسر هذه الفجوة التي تؤثر في كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن وفي المسار الاقتصادي الاجتماعي للدولة. وفي الاطار التالي: اولا: ان تنظرالدولة إلى الارتفاع بمشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35 % خلال السنوات العشر القادمة كمشروع وطني له اولوية اقتصادية اجتماعية كاملة ثانياً: ان تتحول الدولة من الاقتراض وطلب المنح لغايات خدمية أو تكميلية الى انشاء المشاريع الإنتاجية الجديدة وخاصة في المحافظات ثالثا: ان تخصص الحكومة جزء من انفاقاتها على دعم الجمعيات التعاونية النسوية لتمكينها من انشاء المشاريع الجديدة التي يمكن للمرأة المشاركة فيها رابعاً: وضع حلول عملية لمشكلات النقل لكل محافظة، بل لكل لواء، بعيداً عن التعميمات، بما في ذلك اعفاء المركبات الناقلة للنساء العاملات من الرسوم والجمارك خامساً: انشاء المؤسسة الوطنية للأعمال اليدوية لتتولى تطوير وتعبئة وتغليف وتسويق الصناعات اليدوية وخاصة المنزلية الصنع لتتحول هذه الصناعات الى مراكز انتاجية مستقرة كما نجحت قبرص في هذا الميدان. سادساً: دراسة الاسباب التي تحول دون انخراط المرأة في القطاعات الإنتاجية المختلفة بالتشارك مع أصحاب المصانع والمشاريع، والوصول إلى حلول لأي مشكلات في هذا الاتجاه سابعاً: دفع المؤسسات والشركات العامة والخاصة على تقليص الفروق في الرواتب بين المرأة والرجل، مقابل اعفاءات ضريبية، وان تقرأ الدولة ذلك من منظور اقتصادي وليس محاسبياً. ثامناً: التوسع في تمويل وانشاء حضانات ومدارس الاطفال حتى تتمكن المرأة من الانخراط في العمل دون عوائق أسرية.
وأخيراً فإن دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وانفاق الدولة والمؤسسات على ذلك يمثل استثماراً حقيقياً في الاقتصاد الوطني والتطوير الاجتماعي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة وان المستقبل يفتح الباب لمرونة كبيرة في أنظمة ومواقيت وترتيبات العمل. وعلى إدارات الدولة أن تدرك أن الانتقال من معيشة الكفاف إلى نوع من الرخاء والثروة الوطنية وتوسيع الطبقة الوسطى وتقليص مساحات الفقر، عماده الرئيسي انخراط المرأة في العمل بأكبر نسبة ممكنة.



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