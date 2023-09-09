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رمز التحقق Qr Code

9/9/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فراس تيسير ملحس






في قرار صادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان فقد وجدت المحكمة ((ان الشهادة مطبوعة من النظام الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة وهي تحتوي على رمز QR Code يكفي للتحقق من صحتها بالوسائل الإلكترونية)) وبالتالي قبلت المحكمة هذه البينة بالرغم من الاعتراضات التي تمت على هذه الوثيقة. وعند الطعن بهذا القرار أمام محكمة بداية عمان - بصفتها الاستئنافية فقد أشارت المحكمة ((إلى أن شهادة التسجيل المقدمة في الدعوى هي ووفق الثابت لنا شهادة أصولية كونها صادرة من النظام الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة وهي تحتوي على رمز التحقق من صحتها بالوسائل الالكترونية)).
وفي تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء فقد وجه فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والشركات المملوكة للحكومة بعدم طلب صورة مصدقة عن أي وثيقة أصلية كونها تستطيع التأكد من صحة الوثائق الأصلية عبر طريقتين، إما باستخدام الـ QR Code أو عبر أنظمة المعلومات البينية والتي توفر البيانات الحكومية بشكل شمولي.
وأيضا في تصريح صادر عن معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في معرض حديثه عن حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبالغة حوالي 35.6 مليون دينار، فقد جرى رصد مبلغ 11.6 مليون دينار لمشروع الحكومة الإلكترونية.
وامام كل ذلك، فقد استوقفني ((طابور)) غير منته من المواطنين لدى دوائر الأراضي والمساحة يطلبون صورة مصدقة (توقيع حي / ازرق) عن سندات التسجيل لغايات استخدامها أمام جهات رسمية أخرى مثل دوائر الكاتب العدل وغيرها من الجهات الرسمية كون المطلوب صورة مصدقة عن الوثيقة الورقية والتي تحمل بنفس الوقت رمز التحقق المشفر الـ QR Code.
فإذا كانت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية قد اقرتا واعترفتا بما يسمى برمز التحقق QR code فاين تكمن المشكلة ؟ وإذا كانت كوادر الأمن العام بجميع أجهزتها تعترف بالهوية والرخصة الرقمية للتعرف على هوية الشخص وبانه مرخص، فلماذا توجد دوائر أخرى لا تعترف بالوثائق الرقمية المعززة بما يسمى رمز التحقق QR code المشفر بطريقة يصعب تزويرها، فلماذا يتم اهدار وقت وجهد المواطن للحصول على وثائق مصدقة؟ ولماذا يتم تكبيد القطاع العام عبء طباعة وحفظ الوثائق الورقية وتصديقها بأختام حية؟
هل هي ((فوبيا التكنولوجيا)) التي يشعر بها الشخص بالخوف من استخدام التكنولوجيا؟ أم هو عدم الرغبة باستخدامها؟ فاذا كان السبب هو الخوف من المسؤولية في قبول مثل هذه الوثائق تجنبا لتحمل المسؤولية على حساب المواطن فتلك مصيبة، وان كان السبب بهدف زيادة الأعباء على المواطن فالمصيبة أعظم، خصوصا وان أعلى السلطات الدستورية -القضائية والتنفيذية- قالت قولها وأكدت على صحتها.
المطلوب فقط السير قدما بالأولويات التي اقرتها الحكومة مؤخرا والتي في مضمونها تحمل عنوان ((تخفيف العبء عن المواطنين)).



MENAFN09092023000072011014ID1107037864

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