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بدء توزيع الوجبات الغذائية الصحية على طلبة مدارس حكومية

9/9/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - تباشر وزارة التربية والتعليم اليوم بتوزيع الوجبة الغذائية الصحية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية، فيما تبدأ بتوزيع البسكويت عالي البروتين أو المحشو بالتمر، اعتبارا من 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بحسب ما أعلنه الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة.
وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن عدد الطلبة المستفيدين من الوجبة التي تعدها المطابخ الانتاجية لمدة 60 يوما يبلغ نحو 100 ألف طالب وطالبة.
وأضاف أن مشروع التغذية المدرسية يتنم تنفيذه على 3 اشكال هي المطابخ الانتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "عالي البروتين"، لافتا الى ان هذا المشروع يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الاطفال حتى السادس الأساسي.
وبين أن مشروع التغذية المدرسية يقدم سنويًا وجبات خفيفة إلى ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في 2500 مدرسة حكومية تتبع 34 مديرية تربية وتعليم، بالإضافة الى 3 مخيمات تابعة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع أن المشروع الذي تأسس العام 1999، يهدف إلى العمل على تحسين الوضع التغذوي والصحي لطلبة المدارس الحكومية، وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية متوازنة، وضمان جودة عملية التعليم والتعلم وإذكاء تفاعلاتها،معتبرا ان هذه الوجبة تسهم في تنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة لدى الطلبة تستمر مدى الحياة.
وفي ما يتعلق بالوجبات الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الانتاجية، اوضح المساعفة ان الوجبة تتكون من حبة معجنات وحبة خضار (خيار) وحبة فاكهة.
وبين أن عدد المطابخ الانتاجية الريادية تبلغ 11 مطبخا موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا الى ان فكرته تقوم على تمكين السيدات في مطابخ انتاجية تابعة لمؤسسات مجتمع محلي من انتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، حيث يقوم المشروع بدعم المجتمعات المحلية من خلال توفير اكثر من 400 فرصة عمل معظمها لسيدات.
ولفت إلى أن المناطق المشمولة بهذا المشروع هي مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية.
واوضح أن كافة المدارس التابعة لمديريات الاغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومأدبا سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الانتاجية في حين ان المديريات الخمس المتبقية سيحصل 70% من طلبة مدارسها على الوجبة التي تعدها المطابخ الانتاجية، و30% يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.
ولفت الى ان باقي مديريات التربية والتعليم المشمولة بمشروع التغذية المدرسية ستبدأ بتوزيع البسكويت في 17 ايلول (سبتمبر) الحالي، حيث يتم تقديم بسكويت محشو بالتمر ومدعم بالفيتامينات والمعادن لمدة 25 يوما، والمدعوم من قبل برنامج الاغذية العالمي، كما سيتم تقديم بسكويت عالي البروتين مدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية، ولمدة 25 يوم إطعام، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.



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