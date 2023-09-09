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الخصاونة يعزي بضحايا الزلزال ويؤكد الوقوف مع المغرب إنفاذا لتوجيهات الملك

9/9/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- بعث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة الشَّقيقة عزيز أخنوش برقيَّة تعزية بضحايا الزِّلزال، الذي وقع في عدد من المناطق في إقليم الحوز في المغرب. وأعرب الخصاونة لنظيره المغربي عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهالي الضَّحايا وذويهم، وعموم الشَّعب المغربي الشَّقيق، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد ضحايا الزِّلزال بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.
وأكَّد رئيس الوزراء في برقيَّته وقوف المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب المملكة المغربيَّة الشَّقيقة في هذا المصاب الجلل، وتقديم ما يلزم من المساعدات؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، متمنِّياً للمملكة المغربيَّة الشَّقيقة دوام الأمن والطُّمأنينة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات بعد الزلزال الذي ضرب مراكش.
وقال في تغريدة على منصة إكس، "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب".
وأضاف "بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي وحمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر".
إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية النعم مياره، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر. وأكد الفايز في رسالته، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه جميع الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في المغرب، والوقوف في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال.
وأعرب الصفدي، عن تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع الأردنيين المقيمين في المغرب، جراء الزلزال.
وأهابت الوزارة بالأردنيين في المغرب، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية. وكانت الوزارة قد أعلنت عن تشكيل خليتي أزمة في السفارة الأردنية بالرباط وفي مقر الوزارة، لمتابعة أوضاع الأردنيين، مشيرة إلى أنها لم تبلغ بحمد الله عن وقوع أي أضرار.
وبعث رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة، ورئيس لجنة الأخوة الأردنية المغربية في مجلس الأعيان، محمد داودية، برقية تعزية بضحايا الزلزال إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة، رئيس جمعية الإخاء المغربي الأردني/ مجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد الرحمن الدريسي.
وأعرب داودية في البرقية عن أحر التعازي للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة في هذه الظروف الحزينة، التي أودت بأرواح عشرات المئات من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المغربي الحبيب.
وقال داودية "نسلّم معاً بقضاء الله وقدَره، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء التام للمصابين، والصبر على المصاب الجلل لذوي الضحايا والمصابين".
من جانبه، أعرب مجلس النقباء عن تعازيه الحارّة لأسر ضحايا الزلزال في المغرب الذي وصنف بأنه الأعنف منذ قرن.
وتمنى المجلس في بيان أمس، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعبر عن تعاطف النقابات المهنية وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته بتجاوز هذه المحنة بأسرع وقت.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى مد يد العون لمساعدة المتضررين من الزلزال لتجاوز محنتهم.
إلى ذلك، أعرب ملتقى البرلمانيات الأردنيات عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الزلزال. وأكد الملتقى، في بيان أمس، على لسان رئيسته النائب زينب البدول، تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساته لأُسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.-(بترا)



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