أفاد التلفزيون الرسمي المغربي بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى إلى 1037 قتيلا و1204 مصابا؛ منها 721 بحالة خطيرة.



وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- هو الأعنف منذ قرن.



بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

