Saturday, 09 September 2023 09:55 GMT

ولاية أميركية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة

9/9/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حرائق الغابات التي ضربت هاواي في آب/ أغسطس الماضي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.

وأضافت المقالة: "اكتسب نضال سكان هاواي الأصليين من أجل السيادة، حدة وقوة جديدة بعد أن أحرقت حرائق الغابات في أغسطس غرب ماوي. ويؤكد الناشطون من السكان الأصليين على أن استقلال هاواي وعودتها كجزيرة مكتفية ذاتيا يعتبر الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها من أجل الأبناء والأحفاد".

وذكرت المقالة أن الحرائق دمرت العديد من المنازل وشردت أكثر من عشرة آلاف من سكان هاواي، فيما يتجاوز متوسط قيمة السكن في هاواي مليون دولار أميركي.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس مقاطعة ويست ماوي تمارا بالتين ، قولها إن المشرعين في هاواي ليست لديهم قدرة تذكر على التخفيف من أزمة السكن التي ضربت السكان الأصليين بشدة.

وأضافت تمارا بالتين: "إذا انتهى الاحتلال، فستكون هاواي قادرة على حكم نفسها مثل الدول الأخرى".

وبدأ حريق الغابات في 9 آب/ أغسطس في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية. وبسبب الرياح القوية، سرعان ما امتد الحريق إلى مدينة لاهاينا السياحية التي احترقت بالكامل، وبقي ما لا يقل عن 4.5 ألف شخص بدون سكن. وهناك 114 حالة وفاة معروفة. تم إدراج أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين. (RT)



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