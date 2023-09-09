شاهد كيف نجا شابان بأعجوبة من زلزال المغرب (فيديو)

شاهد كيف نجا شابان بأعجوبة من زلزال المغرب (فيديو)
التاريخ
9/9/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رصدت كاميرا المراقبة
لحظة هروب شابين في المغرب قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي
ضرب البلاد ليلة أمس الجمعة.
وظهر الشابان في مقطع
فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني،
وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.
وأعلنت وزارة الداخلية
المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة
و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.
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