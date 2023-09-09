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ميقاتي لعباس: ما يحصل في عين الحلوة إساءة بالغة للبنان

9/9/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطوّرات الحاصلة في مخيّم عين الحلوة.

وشدّد ميقاتي على "أولوية وقف الأعمال العسكريّة والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة لمعالجة التوتّرات القائمة".

وقال رئيس الحكومة "إنّ ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضيّة الفلسطينيّة ويشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصّة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانيّة وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها". -وكالات

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