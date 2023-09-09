ميقاتي لعباس: ما يحصل في عين الحلوة إساءة بالغة للبنان

ميقاتي لعباس: ما يحصل في عين الحلوة إساءة بالغة للبنان
التاريخ
9/9/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطوّرات الحاصلة في مخيّم عين الحلوة.
وشدّد ميقاتي على "أولوية وقف الأعمال العسكريّة والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة لمعالجة التوتّرات القائمة".
وقال رئيس الحكومة "إنّ ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضيّة الفلسطينيّة ويشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصّة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانيّة وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها". -وكالات
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