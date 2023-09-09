الجزائر تفتح مجالها الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول
المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
وحسب ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية اليوم السبت،
فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة
الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.
وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل
المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح
البيان.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية
عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب. وأكدت أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى
والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".
يذكر أن الجزائر قررت في 24 آب/ أغسطس 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية
مع المغرب بسبب خلافات على عدة ملفات؛ أبرزها قضية الصحراء، لكن القنصليات في
البلدين ستظل مفتوحة.
وشمل قرار قطع العلاقات وقف حركة الطيران بين
البلدين الجارين.
وأدى زلزال كبير ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من
800 شخص، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 3 آلاف شخص باتوا في عداد
المنكوبين. (RT)
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