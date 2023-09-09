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الجزائر تفتح مجالها الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال

9/9/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية اليوم السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.

وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب. وأكدت أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

يذكر أن الجزائر قررت في 24 آب/ أغسطس 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب خلافات على عدة ملفات؛ أبرزها قضية الصحراء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة.

وشمل قرار قطع العلاقات وقف حركة الطيران بين البلدين الجارين.

وأدى زلزال كبير ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من 800 شخص، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 3 آلاف شخص باتوا في عداد المنكوبين. (RT)



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