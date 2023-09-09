رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20

رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20
التاريخ
9/9/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصبح الاتحاد الأفريقي رسميا اليوم السبت عضوا
في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده
قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.
وقال مودي في كلمته الافتتاحية بالقمة:
"بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في
مجموعة العشرين".
وانتقل رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي رئيس جزر
القمر غزالي عثماني، بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أكد أمس
الجمعة أن مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الأفريقي
في المجموعة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، بعث مودي برسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يقترح فيها
منح الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، العضوية الكاملة في المجموعة.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
إن روسيا تدعم ربط الاتحاد الأفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل
الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين. (RT)
MENAFN09092023000072011014ID1107037851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.