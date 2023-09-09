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رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20

9/9/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصبح الاتحاد الأفريقي رسميا اليوم السبت عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية بالقمة: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وانتقل رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أكد أمس الجمعة أن مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الأفريقي في المجموعة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بعث مودي برسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، العضوية الكاملة في المجموعة.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم ربط الاتحاد الأفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين. (RT)



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