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زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق واسعة في إندونيسيا

9/9/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 6 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية اليوم السبت.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ويأتي الزلزال الذي ضرب إندونيسيا بعد أقل من 24 ساعة، من زلزال عنيف ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمبان تاريخية في مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال، في حين تقع المناطق الأكثر تضررا في الجبال القريبة.



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