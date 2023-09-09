زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق واسعة في إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق واسعة في إندونيسيا
التاريخ
9/9/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 6 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية اليوم السبت.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
ويأتي
الزلزال الذي ضرب إندونيسيا بعد أقل من 24 ساعة، من زلزال عنيف ضرب منطقة
جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا
بمبان تاريخية في مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال، في حين تقع المناطق
الأكثر تضررا في الجبال القريبة.
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