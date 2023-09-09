لبنان: اشتباكات متواصلة في عين الحلوة والأزمة في تصاعد

لبنان: اشتباكات متواصلة في عين الحلوة والأزمة في تصاعد
التاريخ
9/9/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تتواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، حيث سمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في ارجاء مدينة صيدا، ما ادى الى ارتفاع عدد القتلى الى ثلاثة، فيما قتل مدني نتيجة رصاص طائش في منطقة الغازية المجاورة لمخيم عين الحلوة.
هذا واصيب العشرات بجروح داخل المخيم وخارجه نتيجة الرصاص الطائش وانفجار القذائف الصاروخية، ولا سيما في حسبة صيدا، فيما انفجرت قذيفة اخرى في منطقة سيروب في ضاحية صيدا الشرقية .
كما وتم اخلاء مستشفى صيدا الحكومي من جميع المرضى، حفاظا على سلامتهم، فيما اصيبت الشوارع المتاخمة للمخيم بشلل تام وتأثرت الحركة داخل المدينة جراء الاشتباكات الدائرة .وكالات
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