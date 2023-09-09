لجنة أميركية تنتقد قرار فرنسا حظر العباءة في المدارس

لجنة أميركية تنتقد قرار فرنسا حظر العباءة في المدارس
التاريخ
9/9/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
انتقدت لجنة أميركيّة قرار الحكومة الفرنسيّة حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا، بحسب واشنطن تايمز .
وفي بيان الجمعة، اليوم السبت، قال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة الأميركيّة للحرّية الدينيّة الدوليّة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأميركي، إنّه "ضمن جهد في غير محلّه لتعزيز القيمة الفرنسيّة المتمثّلة بالعلمانيّة، تتعدّى الحكومة على الحرّية الدينيّة".
وأضاف أنّ "فرنسا تُواصل استخدام تفسير مُحدَّد للعلمانيّة من أجل استهداف المجموعات الدينيّة وترهيبها، خصوصا المسلمين".
واعتبر أنّ "تقييد الممارسة السلميّة للمعتقدات الدينيّة، بغية تعزيز العلمانيّة، هو أمر مُستهجن".
وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في البلاد أيّد قرار الحكومة منع ارتداء العباءة في المدارس الرسميّة.
--(بترا)
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