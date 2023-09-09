Saturday, 09 September 2023 09:54 GMT

المستوطنون يستولون على 150 ألف دونم في الضفة

9/9/2023 2:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- استولى المستوطنون على زهاء 150 ألف دونم من مساحة الضفة الغربية وطردوا أصحابها الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من التنديد الدولي الواسع، فيما تصدرت القدس المحتلة مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإغراقها بالمستوطنات في إطار سياسة تهويدها وتغيير معالمها.
وتشكل البؤر الاستيطانية العشوائية أداة الاحتلال الوازنة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها، وذلك قبيل تحويلها إلى مستوطنات دائمة والقيام "بشرعنتها" رسميا، بما مكن مئات المستوطنين من تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين وطرد غالبيتهم من أراضيهم الممتدة عبر مساحة شاسعة من الأرض تبلغ نحو 150 ألف دونم، بغرض الاستيلاء عليها.
وتمتد الأراضي الفلسطينية المسلوبة تحت ذريعة إقامة "البؤر الاستيطانية" من شرق رام الله والبيرة إلى مشارف أريحا في الضفة الغربية، كمقدمة للتغلغل أكثر من خارج نطاقها الجغرافي "الوهمي" صوب أراضي الفلسطينيين، لا سيما الزراعية منها، وذلك بهدف احتلالها بالقوة وبحماية جيش الاحتلال، وحرمان أصحابها منها ومن مردودها الذي قد يشكل، في أحيان كثيرة، مصدر الرزق الوحيد لهم.
وتمثلت الطرق التي استخدمها المستوطنون في إقامة بؤر استيطانية في المنطقة للمستوطنين، عقب تنفيذ عمليات الطرد بحق أصحابها الفلسطينيين، لا سيما في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61 % من مساحة الضفة الغربية والغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، بحيث لا يستطيع جموع الفلسطينيين اليوم الوصول إلا لحوالي ألف دونم فقط من تلك الأراضي، وتحت طائلة الاعتداء والتهجير الإسرائيلي.
وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"؛ فإنه مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، طرأت زيادة ملحوظة في عدد حوادث عنف المستوطنين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين؛ حيث قفز العدد إلى 40 هجوما عام 2022، ومنذ بداية عام 2023 وقع 29 هجوما، بينما تم تسجيل 14 اعتداء عام 2019، وفي عام 2020 نحو 13 هجوما، وفي عام 2021 حوالي 14 هجوما.
في حين تم تهجير عائلات فلسطينية، عام 2019، من الجزء الجنوبي بالمنطقة بالقرب من مفرق الطيبة؛ وفي شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، تم طرد تجمع سكان رأس التين (100 نسمة)؛ وفي شهر أيار (مايو)، تم طرد تجمع السكان عين سامية (200 نسمة)؛ ومع بداية شهر آب (أغسطس) تجمع القابون (88 نسمة).
ولم يتبق في المنطقة حاليا سوى ثلاثة تجمعات سكانية فلسطينية، وهي عين الرشاش وجبيت ورأس عين العوجة، وكلها تواجه الخطر، كما بدأت مساعي الاحتلال لاستهداف الوجود الفلسطيني بالانتشار إلى المجتمعات الفلسطينية الموجودة في المناطق المجاورة، حيث الكثير من العائلات الفلسطينية التي بقيت في المنطقة معرضة للخطر؛ بعد إقامة البؤر الاستيطانية وتوطين المستوطنين فيها على حساب الفلسطينيين.
وفي الأثناء؛ شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، خلال اقتحامها، لا سيما من محافظة الخليل، والجهة الشرقية من نابلس، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين.
بينما أدى مستوطنون متطرفون، أمس، طقوسا تلمودية قرب باب المجلس، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، وأعاقوا دخول المصلين إلى "الأقصى"، فيما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات على مركبات المقدسيين عند بابي المغاربة والنبي داوود.
من جانبه، دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرحال والاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين المتطرفين بحجة إحياء الأعياد اليهودية المزعومة خلال الأيام القادمة.
وندد الشيخ صبري باستمرار جرائم المستوطنين المتطرفين بحق المقدسيين والمصلين والمرابطين في باحات المسجد الأقصى، معتبرا أن الاقتحامات المتكررة لمصلى باب الرحمة مخالفة للقانون، كما أنها غير حضارية لأنهم يتلفون محتويات المصلى ويقتحمون المكان المقدس بأحذيتهم من دون احترام قدسية المكان، مما يؤكد أن "الأقصى" بكامله ليس مقدسا لديهم.
وأكد أن المسجد الأقصى بجميع مرافقه ليس مقدسا لدى المستوطنين اليهود، فاقتحاماتهم تشكل استباحة لأماكن عبادة المسلمين وانتهاك حُرمة المسجد الأقصى، مبينا أنه سبق لقوات الاحتلال والمستوطنين أن حصلوا على قرار من محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، لكنه لم ولن ينفذ بصمود المقدسيين والمصلين والمرابطين في المسجد.
وشدد الشيخ صبري على صمود المقدسيين والمرابطين والمصلين وثباتهم وتصديهم لعدوان الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والرباط بالمسجد والدفاع عنه وحمايته في كل الأوقات، لا سيما فيما يسمى "بالأعياد اليهود"، المزعومة التي تصادف بعد أيام.



MENAFN09092023000072011014ID1107037846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث