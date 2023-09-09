ملك المغرب يعلن الحداد.. ويأمر بتسريع عمليات الإنقاذ

ملك المغرب يعلن الحداد.. ويأمر بتسريع عمليات الإنقاذ
التاريخ
9/9/2023 2:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.
وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم.
وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أعطى تعلیماته بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وشملت التعليمات أيضا.
الإحداث الفوري للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة، خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة.
التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة.
فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة.
التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بجمیع مكوناتھا، من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة.
تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أیام، مع تنكیس الأعلام الوطنیة فوق جمیع المباني العمومیة.
صلاة الغائب
أعطى الملك المغربي تعلیماته لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأداء صلاة الغائب، بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحایا ھذه الكارثة الطبیعیة.
شكر الدول الشقيقة والصديقة
وأعرب عن خالص شكر المملكة المغربیة للعدید من البلدان الشقیقة والصدیقة، التي عبرت عن تضامنھا مع الشعب المغربي في ھذا الظرف، والتي عبرت العدید منھا عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في ھذه الظروف الاستثنائیة.
وخلال ھذه الجلسة، رفع المسؤولون للملك تفاصیل الإجراءات التي تم اتخاذھا من أجل التعامل السریع مع ھذه الكارثة الطبیعیة الكبرى.
وشملت الإجراءات التي شاركت فيها القوات المسلحة المغربية:
تعزیز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسریع عملیة إنقاذ وإجلاء الجرحى.
تزوید المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب.
توزیع حصص غذائیة وخیام وأغطیة على المنكوبین.
الاستئناف السریع للخدمات العمومیة.
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