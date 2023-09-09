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ملك المغرب يعلن الحداد.. ويأمر بتسريع عمليات الإنقاذ

9/9/2023 2:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.
وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم.
وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أعطى تعلیماته بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وشملت التعليمات أيضا.
الإحداث الفوري للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة، خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة.
التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة.
فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة.
التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بجمیع مكوناتھا، من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة.
تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أیام، مع تنكیس الأعلام الوطنیة فوق جمیع المباني العمومیة.
صلاة الغائب
أعطى الملك المغربي تعلیماته لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأداء صلاة الغائب، بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحایا ھذه الكارثة الطبیعیة.
شكر الدول الشقيقة والصديقة
وأعرب عن خالص شكر المملكة المغربیة للعدید من البلدان الشقیقة والصدیقة، التي عبرت عن تضامنھا مع الشعب المغربي في ھذا الظرف، والتي عبرت العدید منھا عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في ھذه الظروف الاستثنائیة.
وخلال ھذه الجلسة، رفع المسؤولون للملك تفاصیل الإجراءات التي تم اتخاذھا من أجل التعامل السریع مع ھذه الكارثة الطبیعیة الكبرى.
وشملت الإجراءات التي شاركت فيها القوات المسلحة المغربية:
تعزیز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسریع عملیة إنقاذ وإجلاء الجرحى.
تزوید المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب.
توزیع حصص غذائیة وخیام وأغطیة على المنكوبین.
الاستئناف السریع للخدمات العمومیة.



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