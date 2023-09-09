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‏مثل 1948: التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

9/9/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏أورن زيف – (مجلة 972+) 2023/8/31
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏في غضون أشهر فقط، تم طرد مجتمعات فلسطينية بأكملها بين رام الله وأريحا بسبب عنف المستوطنين وسياسات الدولة –مما مهد الطريق لاستيلاء إسرائيلي كامل على آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية.‏. في مواجهة عنف المستوطنين المتواصل والقيود الخانقة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، شعر السكان الفلسطينيون في الكثير من التجمعات في المنطقة (ج) بأنه لم يعد أمامهم خيار سوى الفرار. البعضُ حزموا أمتعتهم المتواضعة وآخرون تركوها وراءهم. وباعتبارهم مجتمعات زراعية، فقد انتقلوا إلى مناطق سوف يصعب عليهم فيها كسب لقمة العيش من دون أرض رعوية، لكنهم يتمتعون على الأقل ببعض راحة البال المؤقتة.‏
* * *‏‏
‏لم يبق أي فلسطيني تقريبًا في منطقة شاسعة من الضفة الغربية تمتد شرقا من رام الله وإلى ضواحي أريحا. فقد فرت معظم التجمعات السكانية الفلسطينية التي عاشت في المنطقة –التي تغطي حوالي 150.000 دونم، أو 150 كيلومترا مربعا، من الضفة الغربية المحتلة– من أجل النجاة بحياة أفرادها في الأشهر الأخيرة نتيجة لتكثيف عنف المستوطنين الإسرائيليين وعمليات مصادرة الأراضي، بدعم من الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة. ويُظهر الإفراغ شبه الكامل للسكان الفلسطينيين من المنطقة كيف أن عملية التطهير العرقي البطيئة -وإنما الزاحفة تدريجيًا- التي تنفذها إسرائيل مستمرة على قدم وساق، مما يؤدي فعليًا إلى ضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية تخصيصها للاستيطان اليهودي الحصري.‏
‏تم إنشاء أكثر من 10 بؤر استيطانية -غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي نفسه، على الرغم من أن الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية تعمل جاهدة لإضفاء الشرعية عليها– في هذه المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث سلّح مستوطنوها نشاط الرعي واستخدموه كوسيلة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإجبارهم على الخروج. كما أن المجتمعات الفلسطينية الصغيرة القليلة المتبقية في المنطقة قد تُجبَر قريبًا على المغادرة بسبب الخوف الشديد على سلامة أفرادها الجسدية والعقلية. وقد تم في العام الماضي وحده تهجير مئات الفلسطينيين قسرًا بهذه الطريقة.‏
‏وحتى الآن، تم طرد أربعة مجتمعات فلسطينية من هذه المنطقة. في العام 2019، تم إجلاء مجموعتين من العائلات الفلسطينية من الجزء الجنوبي من المنطقة بالقرب من مفترق الطيبة. وفي أيار (مايو) من هذا العام، قام 200 من سكان مجتمع "عين سامية ‏‏بتفكيك" منازلهم‏‏ وفروا في أعقاب تعرضهم لعنف المستوطنين الذي لا هوادة فيه. وفي تموز (يوليو) 2022، حذا مجتمع "رأس التين" البالغ قوامه 100 شخص حذوه. وفي أوائل آب (أغسطس)، أُجبر سكان "القابون" البالغ عددهم 88 شخصا على ترك منازلهم.‏
لم يتبق حاليا سوى ثلاثة تجمعات فلسطينية في المنطقة: "عين الرشاش"، و"جبت"، و"رأس عين العوجا". وجميعها تتعرض لنفس نوع مضايقات المستوطنين التي أجبرت جيرانها السابقين على الفرار.‏
‏بدأت هذه الظاهرة في الامتداد إلى مجتمعات فلسطينية أخرى في المناطق المجاورة. ووفقًا للبيانات التي جمعها "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، فإن 35 من سكان قرية "وادي السيق" القريبة حزموا أمتعتهم وفروا مؤخرًا، في حين تواجه العائلات المتبقية خطرًا متزايدًا من المستوطنين. وفي "البقعة"، فر 43 من السكان -معظمهم من أفراد هذا المتجمع- في تموز (يوليو) في أعقاب إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وهجوم قام به المستوطنون لإحراق منزل في القرية.‏
‏ووفقًا لمنظمة "كرم ناڤوت"، وهي منظمة غير حكومية تراقب التطورات على الأرض في الضفة الغربية، فقد استولى المستوطنون الإسرائيليون الآن فعليًا على منطقة واسعة بين "طريق آلون" في الغرب، و"الطريق 90" في الشرق، وطريق "المعرجات" بالقرب من الطيبة في الجنوب، و"شارع 505" بالقرب من "دوما" في الشمال. وتشمل هذه المنطقة "منطقة إطلاق النار 906" –التي قام الجيش بتحديدها على مساحة 88.000 دونم في العام 1967– والتي أقيمت حولها معظم البؤر الاستيطانية وكان البدو الفلسطينيون يستخدمونها بشكل أساسي كمنطقة رعي لمواشيهم. أما الـ60.000 دونم المتبقية، بين "منطقة إطلاق النار" و"طريق آلون"، فهي المكان الذي عاشت فيه هذه التجمعات إلى أن تم تهجيرها منه قسرًا.‏
‏تقع كل هذه الأراضي في المنطقة (ج)، المخصصة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو، بعضها ملكية خاصة لفلسطينيين، ومنها أجزاء أخرى تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي "أراضي دولة". واليوم، لا يستطيع الفلسطينيون الوصول سوى إلى حوالي 1.000 دونم من هذه الأراضي، وحتى هذه المساحة تظل على الدوام عرضة لمضايقات المستوطنين وهجماتهم.‏
تصاعد عنف المستوطنين‏
‏من الناحية الفنية، لم يكن التطهير العرقي للفلسطينيين من هذه المنطقة عملاً رسميًا من أعمال الترحيل "الترانسفير". لم تصل قوات الجيش الإسرائيلي ولا الإدارة المدنية –الذراع البيروقراطي للاحتلال– بشاحنات وتضع السكان قسرًا في ظهورها وتدمير منازلهم. ‏
لكنهم لم يضطروا إلى ذلك: في مواجهة عنف المستوطنين المتواصل والقيود الخانقة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، شعر السكان الفلسطينيون بأنه لم يعد لديهم خيار سوى الفرار. البعضُ حزموا أمتعتهم المتواضعة وآخرون تركوها وراءهم. وباعتبارهم مجتمعات زراعية، انتقلوا إلى مناطق سوف يصعب عليهم فيها كسب لقمة العيش من دون أرض رعوية، ولكنهم على الأقل يتمتعون ببعض راحة البال المؤقتة.‏
‏وصف فلسطينيون من عدة تجمعات نازحة لـ"مجلة +972" النمط نفسه: يصل المستوطنون الإسرائيليون مع قطعانهم ويمنعون الفلسطينيين من الرعي في الأراضي التي كانوا يرعون فيها مواشيهم منذ عقود. ثم يشرع المستوطنون المسلحون في التحرش بهم ومضايقتهم ليلاً ونهارًا، حتى أنهم يدخلون المنازل من دون أن يتدخل أفراد الجيش أو الشرطة. ووصف الجميع نفس المشاعر الغامرة من الخوف والضيق في ظل هذه الغزوات التي يقوم بها المستوطنون.‏
‏يقول محمد حسين، أحد سكان مجتمع عين سامية –مستحضِرًا عام النكبة وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من وطنهم خلال قيام إسرائيل:‏ "إنه مثل العام 1948".
يقول السكان الفلسطينيون أن الوضع ازداد سوءًا بعد إنشاء ونمو العديد من بؤر الرعي الاستيطانية في المنطقة في السنوات الأخيرة؛ كما تصاعد عنف المستوطنين والمزيد من التوسع الاستيطاني بشكل ملحوظ منذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة الأحزاب اليمينية المتطرفة، اليمين الدستورية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ووفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، فقد تم تسجيل 14 هجوما نفذها المستوطنون في المنطقة في العام 2019، و13 هجومًا في العام 2020، و14 هجومًا في العام 2021. ثم قفز هذا العدد إلى 40 هجومًا في العام 2022، وهناك 29 هجومًا شنها المستوطنون حتى الآن منذ بداية العام 2023. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع، حيث لم يتم توثيق جميع حوادث العنف الذي ارتكبه المستوطنون.‏
‏ثمة تعالُق واضح بين عدد هجمات المستوطنين والطرد التدريجي للفلسطينيين. في عين سامية، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أربع هجمات شُنت ضد التجمع في العام 2019. وبحلول أيار (مايو) 2023، ارتفع هذا العدد إلى 10 هجمات منذ بداية هذا العام وحده. وحدث الشيء نفسه في رأس التين (تعرِّف الأمم المتحدة رأس التين والقابون كمجتمع واحد). وفي حين وقع هجوم واحد فقط في العام 2021، وقعت أربع هجمات منفصلة في العام 2022، مما أجبر بعض السكان على المغادرة. ومنذ العام 2023، تم الإبلاغ عن وقوع ثلاث هجمات، مما دفع بقية المجتمع إلى المغادرة بالكامل.‏
علاوة على ذلك، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل فلسطيني وجُرح 132 آخرون بجروح في الفترة بين العام 2019 وشهر آب (أغسطس) من العام 2023 بسبب العنف الذي يمارَس في المنطقة؛ وقد أصيب بعضهم بجروح نتيجة لنشاط الجيش أو الشرطة أثناء هجمات المستوطنين أو بعدها. وخلال الفترة نفسها، قتل جنود أو ضباط شرطة فلسطينيَّين اثنَين وأصابوا 230 آخرين بجروح خلال قمع احتجاجات المجتمعات الفلسطينية المستهدفة ضد المستوطنات المحيطة.‏
‏العديد من العائلات الفلسطينية التي تقيم في المنطقة هي عائلات لاجئة من صحراء النقب داخل ما يعرف اليوم بإسرائيل، كانت قد طُردت في العام 1948 إلى الضفة الغربية، ثم تم منذ العام 1967 طردها مرة أخرى على الأقل. وكان بعض هؤلاء الشكان قد وصلوا هذه المنطقة في أواخر ستينيات القرن العشرين، بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال على الخروج من أماكن أخرى، بينما وصل آخرون في الثمانينيات أو التسعينيات. ومعظم الأراضي التي عاشوا عليها هي ملكية خاصة لفلسطينيين من القرى المجاورة، الذين يؤجرون لهم هذه الأملاك. ‏
لعبت السلطات الإسرائيلية، إلى جانب المستوطنين، دورًا مركزيًا في عملية تشريد الفلسطينيين. فقد دأبت مؤسسة الاحتلال منذ سنوات على منع التجمعات الفلسطينية من البناء، وعمدت إلى هدم منازل سكانها وحرمانها من خدمات المياه والكهرباء؛ ومنعها من رصف الطرق. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأوامر بهدم المدارس التي بنيت هناك بأموال من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية والاعتراف بها رسميًا؛ وبطبيعة الحال وقفت سلطات الاحتلال متفرجة على عنف المستوطنين.
‏"الحكومة معهم"
‏كان آخر تجمع فلسطيني طرد من المنطقة هو "القابون"، الذي تأسس في العام 1996. وكان يتألف من 12 عائلة، 86 فردا، 26 منهم قاصرون. وقد انتقل بعض سكانه إلى الغرب من "طريق آلون"، الذي يقسم الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ليقيموا في أراض تابعة لقرية "خربة أبو فلاح"، بينما غادر آخرون إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية.‏
‏في شباط (فبراير)، أنشأ المستوطنون بؤرة رعوية جديدة بالقرب من مجتمع القابون. ومنذ ذلك الحين، وصل المستوطنون على ظهور الخيول والجرارات لاستفزاز وتخويف العائلات الفلسطينية، وساروا بين منازلها واستولوا على أراضيها الزراعية ومنعوها من الرعي.‏
في جولة قمتُ بها في موقع القرية بعد حوالي 10 أيام من طرد سكانها، كانت هناك زجاجات أدوية، وأطباق، وخزان مياه، تتناثر كلها على الأرض –بقايا مخيفة لمجتمع مهجور. وكانت المدرسة، التي بنيت بمساعدة أوروبية وتخضع لأمر هدم إسرائيلي، مهجورة أيضًا، وقد حُطمت نوافذها ونُهبت محتوياتها. وما تزال العديد من الملصقات التي صنعها الأطفال معلقة على الجدران.‏
‏يقول علي أبو كباش: "لقد كنا دائمًا تحت الاحتلال، في سجن بنقاط تفتيش، لكننا نعيش الآن في سجن مكون من شاحنة صغيرة. ويجلس أبو كباش، 60 عامًا، في خيمة أقامها في منطقة مفتوحة عبر "طريق آلون". وكان أبو كباش، وهو في الأصل من بلدة السموع بالقرب من الخليل، قد انتقل إلى منطقة رام الله في العام 1980، ثم إلى المنطقة القريبة من "رأس التين" في العام 1995.‏
‏وأضاف: "قبل الانتخابات [الأخيرة]، كان المستوطنون يهربون إذا كان هناك عدد قليل منا [يواجهونهم]. واليوم، أصبحوا يهاجمون لأن الحكومة معهم. الشرطة والجيش والشاباك كلهم معهم".‏
‏وتابع أبو كباش: "طوال 25 عامًا عشنا هنا حياة طبيعية. ثم في السنوات الأخيرة، جاء المستوطنون وأقاموا بؤرتين استيطانيتين [مزرعة ميخا وملاخي هاشالوم]. قطعوا الطريق بيننا وبين "عين الرشاش"، والطريق المؤدي إلى "فصايل". كنا نرعى مواشينا في المنطقة، لكنهم جاءوا إلينا باسم الحكومة والإدارة المدنية وقالوا أن الأرض ملك للمستوطنين. أحضروا الأغنام لتأكل الطعام الذي ‏‏زرعناه نحن‏‏ لأغنامنا... إنهم يدخلون المنازل، أحيانًا بصحبة العديد من الجنود، ويلتقطون الصور، حتى عندما يكون هناك فتيات ونساء ورجال مسنون موجودون".‏
وفقًا لأبو كباش، ازداد العنف بعد عطلة عيد الفطر في أيار (مايو). وقال: "إنهم يوقفون سياراتهم عند مدخل المنازل. بعضهم دون سن 12 عامًا، دون سن المسؤولية الجنائية. يدخلون البيوت، وينظرون في الثلاجات أو في هواتفنا. ماذا يمكننا أن نفعل؟ إنهم يريدون المنطقة (ج) لإسرائيل، من أجل السيطرة على الأرض من خلال المستوطنين، وإنما من دون حرب. ولكن إلى أين سنذهب نحن؟ الاحتلال في كل مكان".‏
‏كما تعرضت قرية راس التين، المجاورة للقابون، لمضايقات مماثلة وعنف شديد من قبل المستوطنين. في اليوم الذي فر فيه سكانها، في تموز (يوليو) 2022، قال أحمد الكعابنة، ‏‏مختار رأس التين –الذي توفي فجأة لاحقًا في أوائل آب (أغسطس) عن عمر ناهز 60 عامًا– لمجموعة من النشطاء: "لقد أرعب المستوطنون النساء والأطفال –الجميع. جاءوا إلى المنازل ليلاً في مجموعات من 10-15 شخصًا... الجيش معهم. وإذا تحدثتُ إليهم وقلت 'ابتعدوا، اخرجوا من هنا'، فإنهم يتصلون بالجيش أو الشرطة الذين يأتون ويعتقلون الشباب [الفلسطينيين]".‏
فقط في 14 تموز (يوليو) 2021 –قبل عام تقريبا من مغادرة العديد من العائلات، وقبل عامين من تهجيرها بالكامل– احتل الجيش مع ممثلين عن الإدارة المدنية أكثر من 49 مبنى تابعة للتجمع، تاركًا 13 عائلة بلا مأوى. ‏‏وقال السكان لمكتب‏‏ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المسؤولين الإسرائيليين أمروهم بالانتقال تحديدًا إلى المنطقة (ب) من الضفة الغربية.‏
‏"الأمر لن ينتهي هنا"‏
‏طُرد سكان "عين سامية" من منازلهم في أيار (مايو)، بعد خمسة أيام متتالية من الهجمات. ومثل سكان القابون، انتقل بعضهم إلى أراض يملكها فلسطينيون في "خربة أبو فلاح"، بينما انتقل آخرون إلى بلدات ومدن قريبة مثل دير جرير، والطيبة، وأريحا.‏
‏وقال حسين في أيار (مايو) بينما كان يحزم أمتعته في عين سامية استعدادًا للرحيل: "نحن نعيش هنا منذ 44 عامًا بإذن من أصحاب الأراضي. منذ سنوات ونحن هنا وحدنا ضد المستوطنين، ولم نحظ بأي حماية. في الأيام الأخيرة جاء مستوطنون ورشقوا المباني بالحجارة. كان الأطفال خائفين جدًا. كان الهدف هو جعلنا نغادر. منذ العام 1948 وحتى اليوم عشنا في نكبة مستمرة. اليوم هي عين سامية، لكن الأمر لن ينتهي هنا".‏
بعد شهرين ونصف من الطرد، ما يزال حسين وعائلته يحاولون إعادة بناء حياتهم. وهم يعيشون الآن في المنطقة (ب)، حيث السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن التخطيط، وحيث من النادر أن تنفذ إسرائيل عمليات هدم.‏
‏وقال حسين: "لقد ولدت في الخليل لكنني نشأت في هذه المنطقة. عشنا في العوجا [في غور الأردن] حتى العام 1967، ثم جاء الجيش بالدبابات وأمهلنا 24 ساعة للإخلاء. انتقلنا كمجموعة كبيرة إلى الطيبة، بالقرب من رام الله، حتى طردونا مرة أخرى ودفعونا إلى هنا في السبعينيات".
‏عاش السكان هناك إلى أن أقام الجيش قاعدة عسكرية قريبة، وتم دفع السكان مرة أخرى إلى "عين سامية" حيث أقاموا حتى وقت سابق من هذا العام. وقد تعرضوا على مر السنين لمضايقات الجيش الذي صادر أغنامهم. ثم ارتدى المستوطنون عباءة الجيش وأصبحوا ينوبون عنه.‏
وقال حسين: "إنهم يأتون ليلاً ويرشقون بيوتنا بالحجارة عندما يكون الأطفال نائمين. على مدى خمس سنوات توسلنا، ولكن لم يسمعنا أحد. كنا نتصل بالشرطة، وكانوا يأتون فيهرب المستوطنون. ثم في السنوات الأخيرة، أصبحت الشرطة تأتي وتخبرنا بأننا نكذب".‏
‏كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في أيار (مايو)، عندما وصل مستوطنون مسلحون في جوف الليل وادعوا أن 37 من أغنامهم قد سرقت. قاموا بمداهمة "عين سامية" بحثًا عن أغنامهم، لكنهم لم يجدوها. وفي اليوم التالي، أوقف ضابط شرطة إسرائيلي راعيًا فلسطينيًا من القرية كان يسير بالقرب من الشارع الرئيسي وصادر أغنامه، مدعيًا أنها مسروقة.‏
‏وشرح حسين: "نحن نعيش على تربية الأغنام. الجيش يحمي المستوطنين. وحتى لو كانت العدالة في صفك فسوف يسجنونك لمدة أسبوع أو أسبوعين ويأخذون 10.000 شيكل ككفالة".‏
‏وقال حسين أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين يشتركون في نفس الهدف: "الطرد. إنهم لا يريدون أن يبقى أحد منا هنا. إنهم يريدون طرد جميع الفلسطينيين من البلاد، كما فعلوا في العام 1948. لقد فقدنا كل شيء. وقد انفصلت العائلات وتفرقت. الأطفال لا ينامون هناك بسبب المستوطنين. ثمة أمان هنا، ولكن لا يوجد شيء نكسب عيشنا منه".‏
في 17 آب (أغسطس) وصل ممثلون عن الإدارة المدنية والجيش وشرطة حرس الحدود إلى مدرسة "عين سامية" المهجورة ودمروها وحملوا الأنقاض وغيرها من بقايا الموقع على شاحنات. ويعتقد النشطاء أن الهدم كان يهدف إلى منع الدبلوماسيين والصحفيين من القيام بجولات في المنطقة.‏
‏وتم هدم المدرسة بعد بضعة أيام فقط من هدم بؤرة استيطانية في المنطقة ‏‏ بموافقة من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش –وهو أيضًا مسؤول وزارة الدفاع المكلف بالإشراف على الأراضي المحتلة– ربما بهدف إظهار "التوازن". وفي أعقاب هدم المدرسة، أصدر سموتريتش ‏‏بيانًا‏‏ قال فيه أن "دولة إسرائيل لن تسمح بالبناء غير القانوني والاستيلاء العربي على المناطق المفتوحة".‏ (يُتبع)

*أورين زيف Oren Ziv: مصور صحفي منذ فترة طويلة ومؤسس مجموعة المصورين الصحفيين الحائزة على جوائز، Activestills، والتي ابتكرت اللغة البصرية المرئية والمقنعة لمجلة ‏‏Local Call‏‏ على مر السنين. منذ العام 2003، يقوم زيف بتوثيق القضايا الاجتماعية والسياسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. انضم إلى فريق ‏‏Local Call‏‏ كمراسل صحفي في العام 2018، حيث غطى قصصًا يومية متعلقة بقضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية، من الاحتلال والإسكان الاستيطاني ميسور التكلفة إلى النضالات الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات ضد التمييز. نُشرت أعماله في مدونة "‏‏نيويورك تايمز‏‏ لنس"، "‏‏الجزيرة"‏‏، "‏‏فايس"‏‏، ‏‏مجلة "تابلت"‏‏، وغيرها الكثير. حصل على جائزة اختيار القيمين في الشهادة المحلية الإسرائيلية لمتحف أرض إسرائيل خلال الفترة 2011-2014. حاصل على درجة الماجستير في البحث/ هندسة الطب الشرعي، من جامعة غولدسميث في لندن.‏

*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: 'It's like 1948': Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians



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